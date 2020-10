In der Krise beliebt: Mehr Menschen konsumierten in den vergangenen Monaten häufiger Alkohol und Tabak. Dieses Konsumverhalten soll der Stressbewältigung dienen, kann aber auch zu einem früheren Tod führen. (Archivbild)

Hannover. Eine am Dienstag in Hannover veröffentlichte forsa-Umfrage hat ergeben, dass mehr Menschen häufiger Alkohol und Tabak konsumieren.

Studie: Corona-Krise treibt Alkohol- und Tabakkonsum in die Höhe

Gesundheitsexperten verzeichnen einen wachsenden Alkohol- und Tabakkonsum in der Corona-Krise. Fast ein Viertel der Menschen, die ohnehin schon mehrmals wöchentlich tranken, tun dies nach eigenen Angaben seit der Pandemie noch häufiger, wie aus einer am Dienstag in Hannover veröffentlichten forsa-Umfrage für die Kaufmännische Krankenkasse KKH hervorgeht.

Langeweile und Stress: Das sind die Auslöser des Mehrkonsums

Ähnliches gelte für Raucher. Jeder neunte regelmäßige Raucher und jeder dritte Gelegenheitsraucher sage von sich, dass er seit der Krise häufiger zum Glimmstängel greife. Besonders davon betroffen seien jüngere Menschen. Von den 16- bis 29-Jährigen rauche jeder Dritte in der Krise mehr.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Als Ursache nennt Sucht-Experte Michael Falkenstein Langeweile und Stress während der Corona-Krise. Durch den sogenannten Lockdown im Frühjahr hätten zum einen die Langeweile und somit auch der Konsum von Zigaretten, Alkohol und anderen Drogen zugenommen. Zum anderen seien solche Rauschmittel gerade in Krisenzeiten für viele eine Art Bewältigungsmechanismus, da sie entspannten und vermeintlich Ängste vertrieben.

Tabak und Alkohol sind Hauptrisikofaktoren für einen vorzeitige Tod

„Die große Gefahr dabei ist, dass aus dem vermehrten Konsum während einer schweren Phase eine Gewohnheit wird und dadurch ein noch höheres Risiko für eine Abhängigkeit entsteht“, so Falkenstein. Die Tendenz sei alarmierend, denn Nikotin- und Alkoholkonsum gehörten nicht nur zu den häufigsten vermeidbaren Krankheitsursachen, sondern auch zu den zwei Hauptrisikofaktoren für einen vorzeitigen Tod.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Laut KKH sind rund 5,2 Millionen Menschen in Deutschland von Tabakmissbrauch und 1,3 Millionen von Alkoholsucht betroffen. Eine Auswertung der KKH-Versicherten ergab demnach einen Anstieg von Behandlungen etwa wegen Abhängigkeit, Entzugserscheinungen und psychischen Problemen um 79 Prozent bei exzessiven Tabakkonsum und um 37 Prozent beim Rauschtrinken.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

kna