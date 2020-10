Hotspot Northeim: Staatsanwaltschaft befasst sich mit Bibelschule

Der Corona-Ausbruch im Glaubenszentrum in Bad Gandersheim nimmt ein immer größeres Ausmaß an. Wie eine Sprecherin des Landkreises Northeim am Donnerstag mitteilte, wurden bei der Auswertung der noch ausstehenden Testergebnisse etwa 70 neue Fälle nachgewiesen. Damit habe sich die Zahl der Infizierten auf 123 erhöht.

Insgesamt waren in dem Glaubenszentrum 252 Personen getestet worden, somit ist knapp die Hälfte der Bewohner und Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Inzwischen hat der massive Ausbruch auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf den Plan gerufen. Was wir über die Hintergründe wissen.

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Bei der Staatsanwaltschaft sei man durch Medienberichte auf den Fall aufmerksam geworden und ermittele nun von Amts wegen, erklärte eine Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde auf Anfrage. Es stehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung im Raum.

Der Landkreis Northeim hat noch keine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es lägen keine Hinweise auf Fehlverhalten aus der Zeit vor dem lokalen Ausbruch vor, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Da das aktuelle Geschehen „extrem dynamisch“ sei, lasse sich die Situation noch nicht abschließend beurteilen. Sollte sich in Zukunft feststellen lassen, dass Personen ordnungswidrig gehandelt hätten oder handeln, würden derlei Verstöße natürlich auch geahndet.

„Christ for the Nation Institute“

Das Glaubenszentrum ist nach eigenen Angaben eine konfessionsübergreifende Einrichtung, die 1975 von Angehörigen der in den USA angesiedelten evangelikalen Organisation „Christ for the Nation Institute“ gegründet wurde und auch als „Missionsbasis“ für Aktivitäten in anderen Ländern dient. Unter anderem finden dort regelmäßig „Erweckungsgottesdienste“ statt.

Schwerpunkt ist aber eine Bibelschule. Im September war der achtmonatige Schulbetrieb gestartet. Ähnlich wie in einem Internat wohnen die rund 130 Teilnehmer, darunter auch Familien mit Kindern, während ihrer Ausbildung auf dem dortigen Gelände.

Betreiber sind sich keinerlei Versäumnisse bewusst

Die Betreiber des Glaubenszentrums in Bad Gandersheim sind sich eigenen Angaben zufolge offenbar keinerlei Versäumnisse bewusst. Man sei sehr frühzeitig auf das Gesundheitsamt zugegangen, um entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu erarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der genehmigten Eröffnung des Schulbetriebes am 19. September habe eine mehrwöchige Quarantäne begonnen, um zu verhindern, dass die aus der gesamten Bundesrepublik anreisenden Teilnehmer das Virus einschleppen. Am Wochenende sei dann bekannt geworden, dass „durch einen Außenkontakt eine positive PCR-Testung aufgetreten“ sei. Die betroffene Person lebe nicht auf dem Gelände der Bibelschule.

Mit dem aktuellen Corona-Ausbruch ist nun zum wiederholten Mal eine freikirchliche Einrichtung zu einem „Hotspot“ geworden. Erst im September hatten sich mehr als 40 Personen aus dem Umfeld einer Freikirche in Westertimke im Kreis Rotenburg mit dem Virus infiziert. Zuvor gab es bereits massive Corona-Ausbrüche in einer freikirchlichen Pfingstgemeinde in Bremerhaven und in einer Baptistengemeinde in Frankfurt.

