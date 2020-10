Das EMA-Gymnasium in Herzberg.

Herzberg. Nach dem Corona-Fall im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg hat das Gesundheitsamt einen Reihentest vorgenommen.

Corona-Tests am EMAG Herzberg: Ergebnisse sind da

Update am Freitag: Corona-Reihentest am EMAG Herzberg- Alle Befunde negativ (Lesen Sie mehr)

Ursprüngliche Meldung:

Die zunächst für Donnerstag erwarteten Ergebnisse des Reihentests, den das Gesundheitsamt Göttingen nach dem Corona-Fall im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg vorgenommen hat, lassen noch auf sich warten. Am Donnerstag lagen der Kreisverwaltung in der Sache offiziell noch keine neuen Erkenntnisse vor, wie Landkreissprecher Ulrich Lottmann mitteilte.

Gymnasium Herzberg: Kompletter Jahrgang und einige Lehrer wegen Corona-Fall in Quarantäne

In häuslicher Quarantäne befinden sich seit Anfang der Woche ein kompletter Jahrgang der Schule und einige Lehrer, mithin etwa 90 Personen. Lesen Sie dazu unseren Hintergrundbericht: Corona-Fall an Gymnasium Herzberg – 90 Menschen in Quarantäne

mp