Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht verhandelt seit Dienstag darüber, ob Überwachungskameras der Polizei in Hannover rechtmäßig hängen bleiben dürfen (Symbolbild).

Gericht verhandelt über Polizei-Überwachungskameras in Hannover

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht verhandelt seit Dienstag darüber, ob Überwachungskameras der Polizei in Hannover rechtmäßig hängen bleiben dürfen. Mit den Kameras sollen Kriminalitätsschwerpunkte und gefährdete Gebäude wie Konsulate oder jüdische Einrichtungen überwacht werden. Die Polizeidirektion Hannover betreibt nach eigenen Angaben derzeit 31 Kameras an 28 Standorten. Nicht alle zeichnen aber dauerhaft auf. Das Gericht werde noch im Laufe des Nachmittags eine Entscheidung fällen, sagte ein Gerichtssprecher in Lüneburg.

Hannoveraner wehrt sich gegen Polizei-Überwachungskameras

Ein Mann aus Hannover wehrt sich seit Jahren gegen die Aufzeichnungen. Nach seiner Einschätzung verstößt der Einsatz der Kameras gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Verwaltungsgericht Hannover entschied bereits 2016 erstmals in der Sache, damals wurden jedoch nur 22 von 78 Kameras der Polizeidirektion abgesegnet. Gegen dieses Urteil legte die Polizeidirektion Berufung ein, nun ist die nächste Instanz am Zug.

