Schulkinder bei zwei Unfällen in Niedersachsen verletzt

Ein Auto steht nach einem Unfall an einer Bushaltestelle. Der Wagen war am Montagmorgen in Hannover in die Bushaltestelle gekracht. Dabei wurden mehrere Kinder, die an der Haltestelle warteten, zum teil schwer verletzt.

Hannover. In Hannover krachte ein Auto in eine Bushaltestelle, in Hildesheim rollte ein fahrerloser Bus in einen Vorgarten – Schulkinder wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle in Hannover sind zwei Kinder verletzt worden, eines davon schwer. Im Stadtteil Ahlem habe ein 35 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 7.45 Uhr nach dem Abbiegen an einer Fußgängerampel, die Gelb zeigte, beschleunigt, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei fuhr er einen neun Jahre alten Jungen an und schob ihm mit dem Wagen einige Meter gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle.

Autofahrer fährt in Bushaltestelle und verletzt Schulkinder: Polizei vermutet Fahrfehler

Das Kind wurde zwischen Wartehäuschen und Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Der Junge kam ins Krankenhaus. Er sei aber nicht in Lebensgefahr, so die Sprecherin. Ein an der Haltestelle wartender Elfjähriger wurde von herabstürzenden Teilen des Wartehäuschens leicht verletzt, er sollte laut Polizei aber noch am Montag die Klinik verlassen. Außerdem streifte das Auto des Mannes eine Sechsjährige. Das Kind erlitt ebenfalls keine Verletzungen und wurde nach dem Unfall zur Schule gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar, die Polizei vermutet einen Fahrfehler. Der Verkehrsunfalldienst habe den Unfallort mittels eines 3D-Laserscanners aufgezeichnet, mit dessen Hilfe eine genaue Rekonstruktion der Unfallstelle möglich sei. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. An der Unfallstelle sei es „emotional“ zugegangen, der Vater des Neunjährigen sei dort gewesen, sagte die Sprecherin. Zeugen hätten aber vermittelnd eingegriffen.

Schulbus rollt ohne Fahrer weg – Vier Kinder leicht verletzt

Sechs Leichtverletzte gab es bei einem Busunfall in Hildesheim. Dort rollte ein mit 19 Grundschülern der dritten Klasse und zwei Lehrerinnen besetzter Schulbus ohne Fahrer eine abschüssige Straße runter und kam erst in einem Vorgarten zum Stehen. Vier Kinder und eine 37-jährige Lehrerin wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall bei einer Grundschule kam es am Montag gegen 11.20 Uhr, als der 55-jährige Busfahrer von außen überprüfen wollte, warum die Türen nicht richtig schlossen.

Nachdem er ausgestiegen war, rollte der Bus laut Polizei rund 100 Meter eine abschüssige Strecke hinab, rammte schließlich eine Laterne, dann einen Baum und durchbrach eine Hecke, bevor er auf einem privaten Grundstück zum Stehen kam. Der Busfahrer versuchte, hinter dem Fahrzeug herzulaufen, stürzte aber und verletzte sich. Er erlitt zudem einen Schock. Die Schüler wollten mit dem Bus zum Schwimmunterricht.

dpa