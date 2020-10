Gorleben-Aus: Niedersachsen positioniert sich zur Endlagersuche

Die Suche nach einem Atommüll-Endlager wird am Dienstag (ab 9 Uhr) zum Thema im niedersächsischen Landtag. Energieminister Olaf Lies (SPD) hat eine Regierungserklärung angekündigt. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass der lange umkämpfte Standort Gorleben nicht mehr als Endlager in Frage kommt, viele andere Teile Niedersachsens aber geologisch geeignet wären. Lies hatte daher angekündigt, den weiteren Prozess kritisch zu begleiten und auf ein „faires und transparentes“ Verfahren gepocht.

Erst am Sonntag hatten Hunderte Umweltschützer und Aktivisten in Gorleben das Aus des Standorts gefeiert. Das dortige Erkundungsbergwerk soll dauerhaft geschlossen werden, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitgeteilt hatte.

Stephan Weil: Endlagersuche muss allein auf wissenschaftlichen Kriterien basieren

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zuletzt betont, dass die weitere Endlagersuche allein auf wissenschaftlichen Kriterien basieren müsse und nicht politisch beeinflusst werden dürfe. Bei der Entscheidung gegen Gorleben sei das so gewesen: „Aus Niedersachsen haben wir jedenfalls null Komma null Einfluss genommen“, sagte Weil.

Der Landtag beschäftigt sich am Dienstag außerdem mit Videospielen. Die Regierungsfraktionen SPD und CDU wollen prüfen, wie Sportsimulationen für den Breitensport genutzt und gefördert werden können. Auf Bundesebene solle sich das Land auch dafür einsetzen, dass virtuelle Sportarten als gemeinnützig anerkannt werden. Mit der Förderung sei gleichzeitig der Auftrag verbunden, gerade jugendlichen Nutzern Medienkompetenz zu vermitteln und Spielsucht zu verhindern.

AfD erstmals nicht mehr als Fraktion im Landtag

Die Vertreter der AfD werden die Landtagssitzung derweil erstmals nicht mehr als Fraktion verfolgen. Nach einem Führungsstreit hatten drei Abgeordnete um die bisherige Vorsitzende Dana Guth die neunköpfige Fraktion verlassen, sodass diese die Mindestgröße von sieben Abgeordneten nun verfehlt.

Die Sitzordnung im Leineschloss wird aus diesem Grund geändert: Zunächst bekommen die drei ausgetretenen AfD-Abgeordneten vereinzelte Plätze im hinteren Bereich des Sitzungssaals, von November an soll dies auch für die sechs weiteren Abgeordneten gelten.

dpa