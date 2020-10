Niedersachsens Moscheen öffnen ihre Türen für Besucher

Rund zwei Drittel der Moscheen in Niedersachsen nahmen an dem Tag der offenen Tür teil. Die restlichen haben keine Räumlichkeiten, die während der Pandemie den geltenden Abstandsgeboten genügen.

Hannover. Rund zwei Drittel der Moscheen in Niedersachsen haben am Samstag ihre Pforten geöffnet. Den Tag der offenen Moschee gibt es bereits seit 1997.

Dutzende Moscheen haben am Samstag in Niedersachsen und Bremen ihre Türen auch für nicht-muslimische Besucher geöffnet. Coronabedingt war vielerorts die Zahl der Gäste begrenzt. Das Motto des Tags der offenen Moschee 2020 lautete „Glaube in außergewöhnlichen Zeiten“.

Wegen der Pandemie konnten kleine Gemeinden nicht partizipieren

Gemeinden mit kleinen Räumen hätten ihre Teilnahme am Tag der offenen Moschee abgesagt, weil die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, sagte Emine Oguz, Geschäftsführerin des Landesverbandes Ditib Niedersachsen und Bremen. Viele größere Gemeinden etwa in Hannover, Braunschweig oder Osnabrück luden dagegen zu Führungen, Vorträge und Ausstellungen ein. Teilweise gab es auch Einblicke in die Gebetshäuser per Live-Stream.

„Wir möchten unsere Linie in der Corona-Pandemie fortfahren“, sagte Oguz. Seit Monaten gebe es strenge Hygiene- und Abstandsregeln in den Gebetsräumen. Das große gemeinsame Fastenbrechen zum Ende des Ramadans war von den Gemeinden coronabedingt abgesagt worden.

Seit 1997 öffnen deutsche Moscheen am Tag der Deutschen Einheit ihre Pforten

Nach Einschätzung von Oguz nehmen etwa zwei Drittel der Gemeinden in diesem Jahr am Tag der offenen Moschee teil. Sie vermutete, dass das Besucherinteresse wegen der Pandemie geringer ist als in früheren Jahren. Gerade in ländlichen Regionen werde der Tag sonst sehr gut angenommen.

Den bundesweiten Tag der offenen Moschee gibt es seit 1997 - traditionell am Tag der Deutschen Einheit. Er soll den Austausch zwischen den Religionen und Kulturen fördern. dpa

