Tonne: Schichtbetrieb im Kreis Friesland ist übertrieben

Niedersachsens Bildungsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kritisiert den Landkreis Friesland für seinen rigorosen Rückweg zum Schichtbetrieb an Schulen, also zum Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Home Schooling.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat den Kreis Friesland dafür kritisiert, dass er angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an den Schulen wieder den Schichtbetrieb eingeführt hat. „Wenn Schulen, an denen es keine Infektionen gibt, in einen halben Lockdown versetzt werden, dann aber erscheint mir das unverhältnismäßig“, sagte der SPD-Politiker der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“. Er zweifle die Zuständigkeit des Landkreises und die „gut gemeinte Zielrichtung der Maßnahme“ nicht an. Die vergangenen Wochen hätten aber gezeigt, dass das Virus von außen in die Schulen eingeschleppt werde und nicht die Schulen das Problem seien.

Nur die Hälfte der Schüler einer jeden Klasse gehen zur Schule

Der Landkreis Friesland hat beschlossen, die Schulen ab Donnerstag zum Schichtmodell zurückkehren zu lassen. Das bedeutet, dass im wöchentlichen Wechsel jeweils nur die Hälfte einer Klasse unterrichtet wird, damit die Schülerinnen und Schüler in den Räumen Abstand halten können. Der andere Teil muss zu Hause bleiben – „Homeschooling“ ist dann angesagt.

„Mit meinem Haus wurde dieser Schritt nicht abgestimmt, es gab am späten Freitagabend eine kurze Nachricht an die Landesschulbehörde“, sagte Tonne der Zeitung. Seines Wissens sei die Maßnahme auch nicht mit dem Landesgesundheitsamt abgestimmt worden. „Formal muss das auch nicht sein – bei einem so schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Bildung der Kinder und die hiermit verbundenen negativen Konsequenzen für die Familien hätte ich mir einen fachlichen Austausch im Vorfeld aber gewünscht.“ Beispielsweise könnten nur die von Infektionen betroffenen Schulen ins Wechselmodell gehen.

dpa