Corona: Steuereinnahmen im Land um knapp sechs Prozent gesunken

Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen, nimmt an einer Kabinetts-Pressekonferenz teil. Am 10. September wird die außerordentliche Steuerschätzung für Niedersachsen bekannt gegeben.

Das Land Niedersachsen hat wegen der Corona-Krise mit einem Einbruch der Steuereinnahmen zu kämpfen. Von Januar bis Ende August dieses Jahres nahm das Land 18,5 Milliarden Euro ein – das sind rund 5,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Finanzministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte.

Land nimmt wegen Corona weniger Steuern ein: Schätzung prognostiziert ein Minus von 3,378 Milliarden Euro

Die Mai-Steuerschätzung hatte gegenüber den ursprünglichen Erwartungen für 2020 weniger Steuereinnahmen in Höhe von 3,378 Milliarden Euro und für 2021 von 1,338 Milliarden Euro im niedersächsischen Landeshaushalt prognostiziert. Das Minus von 5,7 Prozent bewegt sich laut Ministerium im Rahmen dieses Schätzergebnisses.

„Corona-Pandemie führt zu Steuerausfällen in bisher nicht vorgekommenen Ausmaß“

„Der weltweite Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie führt zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß“, sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). „Es bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Steuerschätzung die Ergebnisse der Mai-Schätzung bestätigt.“ An diesem Donnerstag werden in Berlin (15 Uhr) die Ergebnisse der außerordentlichen Steuerschätzung bekannt gegeben. Hintergrund ist, dass sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft bei der Mai-Steuerschätzung nur vage absehen ließen. Jetzt geht es um eine neue Prognose.

