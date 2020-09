Boris Pistorius, Innenminister des Landes Niedersachsen und SPD-Politiker, beurteilt die Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft, die er in den Krawallen in Leipzig sieht, als menschenverachtend. Am vergangenen Wochenende kam es zu Krawallen der linksextremen Szene in der sächsischen Stadt.

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat sich zu den Krawallen in Leipzig geäußert. Das Ausmaß der Gewalt sei unfassbar, so der SPD-Politiker.

Pistorius: Krawalle in Leipzig sind teilweise menschenverachtend

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die gewalttätigen Krawalle in Leipzig vom Wochenende scharf verurteilt. „Das Ausmaß der Gewalt und die Zerstörung öffentlichen und privaten Eigentums in den vergangenen Tagen in Leipzig sind unfassbar und nicht hinnehmbar“, sagte der Sprecher der SPD-Innenressorts der Länder der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). Es gebe dafür „keinerlei legitime politische Rechtfertigung“.

Am vergangenen Wochenende kam es in Leipzig zu Ausschreitungen der linksextremen Szene

Am Donnerstag, Freitag und Samstag hatte es in Leipzig linksextreme Ausschreitungen gegeben. Bei drei Demos, von denen zwei nicht angemeldet waren, griffen Vermummte die Polizei an. Sie warfen Steine, Flaschen und Böller auf die Einsatzkräfte. Insgesamt elf Beamte wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Ausgangspunkt der Randale waren Hausbesetzungen, die von der Polizei beendet worden waren.

Erneut gewaltsame Proteste in Leipzig Erneut gewaltsame Proteste in Leipzig

„Die Polizei ist das erklärte Feindbild dieser sich selbst als politisch linksextrem verstehenden Szene“, sagte Pistorius weiter. „Die Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft, mit der hier teilweise vorgegangen wurde, ist menschenverachtend.“ Wieder werde offensichtlich, in welchem Ausmaß die Polizei zum „Prellbock für gesellschaftliche Entwicklungen und sich verschärfende Polarisierungen“ werde. Zugleich steige die Gewaltbereitschaft.

dpa