Von den 860 Millionen Euro des Bundes an Soforthilfe für kleine Unternehmen wurden in Niedersachsen 240 Millionen Euro nicht ausgezahlt.

Braunschweig. Ein halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie wurden in Niedersachsen 240 Millionen Corona-Hilfe nicht ausgezahlt. Das ist ein negativer Rekordwert.

Corona-Soforthilfen stocken in Niedersachsen

Niedersachsen hat bundesweit die höchste Quote an noch immer nicht ausgezahlter Corona-Soforthilfe für kleine Unternehmen und Soloselbstständige. Auch ein knappes halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie hat Niedersachsen von den 860 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen des Bundes 240 Millionen Euro nicht verteilt.

