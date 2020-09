Landtagspräsidentin hält nichts von einer Bannmeile am Landtag

Demonstrationen sind in Hannover auch vor dem Parlament möglich. Die Präsidentin des niedersächsischen Landtags, Gabriele Andretta (SPD), findet das wichtig. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte sie, warum sie auch nach den Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin am vergangenen Wochenende bei dieser Haltung bleibt.

Was halten Sie von einer Bannmeile für Demonstrationen am Niedersächsischen Landtag in Hannover?

Eine Bannmeile ist ein Symbol für Distanz und steht im Gegensatz zu Transparenz und Offenheit. Die vielfältige, engagierte Zivilgesellschaft muss auch direkt vor dem Parlament demonstrieren können. Die Versammlungsfreiheit gehört zu den Fundamenten unserer Demokratie und darf nicht vorschnell wegen fahnenschwingender Demokratiefeinde eingeschränkt werden. Gerade in Krisenzeiten braucht es vielmehr einen offenen, durchaus harten Diskurs in der Sache und keine Verbarrikadierung der Volksvertretung. Das Haus der Demokratie sollte auch in Zukunft ein offenes Haus sein.

Haben Sie nach der Demonstration in Berlin, bei der Demonstranten mit Flaggen des Deutschen Kaiserreichs zum abgesperrten Bundestag vordrangen, Sorgen, dass Ähnliches auch in Hannover passieren könnte?

Die Vorfälle in Berlin am vergangenen Samstag habe ich mit großer Bestürzung wahrgenommen. Ich möchte jedoch betonen: Wenn im Namen kruder Verschwörungserzählungen und demokratiefeindlicher Ideologien fragwürdige Flaggen vor einem Parlament geschwungen werden, sind dadurch noch lange nicht die Grundfeste unserer Demokratie erschüttert. Überreaktionen sind genau das, was mit den schnell verbreiteten Bildern erzeugt werden sollte. Die Geschehnisse in Berlin werden in die Bewertung des Sicherheitskonzeptes des Landtages einfließen. Bislang konnte die Sicherheit des Parlaments zu jeder Zeit uneingeschränkt gewährleistet werden. Das ist auch Ergebnis einer engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den zuständigen Sicherheitsbehörden.

Ist der Niedersächsische Landtag ausreichend vor demokratiefeindlichen Demonstranten geschützt?

Zum einen ist es von grundsätzlicher Bedeutung, dass der Landtag – die Herzkammer der parlamentarischen Demokratie in Niedersachsen – unkompliziert zugänglich und nahbar ist. Dafür steht die von Transparenz geprägte Architektur des Parlamentsgebäudes. Zum anderen ist die Sicherheit des Parlaments bestmöglich zu garantieren. Dieser Balanceakt ist bislang sehr erfolgreich gelungen.

Wie kann bei Demonstrationen sichergestellt werden, dass Demonstranten nicht unerlaubterweise auf das Gelände des Landtags vordringen, um dort Flaggen oder Banner zu zeigen?

Jede angemeldete Demonstration unterliegt gewissen Auflagen und wird von der Polizei begleitet. Die Polizei nimmt für alle Versammlungen eine spezifische Lagebewertung vor und gestaltet die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend. Dieses Vorgehen hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Sofern sich der Landtag nicht völlig abschotten will, kann es in Einzelfällen immer zu solchen Situationen für einen sehr kurzen Zeitraum kommen. Das kann und muss eine selbstbewusste Demokratie wie die unsere aushalten. Es ist Bestandteil des Sicherheitskonzepts des Landtages, dass er vor unbefugtem Zutritt geschützt werden kann.

