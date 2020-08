Das leerstehende Wohnhaus geriet gegen 19 Uhr am Sonnabend in Brand. Zeitweise waren 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Einbeck. Am Samstagabend hat ein leerstehendes Wohnhaus in Einbeck Feuer gefangen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden des Sonntag an.

Großbrand bei Einbeck hält 250 Feuerwehrleute in Schach

Ein leerstehendes Wohnhaus ist im südniedersächsischen Einbeck in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte waren am Samstagabend gegen 19.00 Uhr alarmiert worden. Inzwischen sei der Großbrand gelöscht, es gebe nur noch Nachlöscharbeiten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagvormittag.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro

Die Vollsperrung der Kreisstraße 503 bleibe wegen der Einsturzgefahr des Hauses bis auf Weiteres bestehen. Im Einsatz waren rund 250 Kräfte der Feuerwehr aus dem Kreis Northeim sowie des Technischen Hilfswerkes. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

In der Region gab es in den vergangenen Wochen eine Serie von Bränden in Gartenlauben. Zudem war Anfang Juli die historische Saline von Salzderhelden bei Einbeck vollständig niedergebrannt.

dpa