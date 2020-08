Maskenpflicht am Arbeitsplatz: Bernd Althusmann, Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen, äußerte sich nun offen gegenüber der Maßnahme. Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen müsse man nachdenken, wie ein zweiter Lockdown zu verhindern sei. (Archivbild)

Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat sich offen gegenüber einer Maskenpflicht am Arbeitsplatz gezeigt.

Minister Althusmann offen für Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat sich offen für eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz gezeigt. „Bei weiter steigenden Zahlen müssen wir darüber nachdenken, die Maskenpflicht gegebenenfalls auch auf den Arbeitsplatz auszuweiten, wenn wir damit Schließungen und einen Lockdown verhindern können“, sagte der CDU-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ am Montag.

Maskenpflicht am Arbeitsplatz bundesweit umstritten

Am Wochenende hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dafür plädiert, im Fall steigender Corona-Zahlen eine bundesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Schulunterricht zu prüfen. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sagte der Zeitung, sie sehe die wachsende Nachlässigkeit beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Teilen der Gesellschaft mit „großer Sorge“.

Der Arbeitsplatz zähle aber nicht dazu, so Reimann weiter. Sie sehe bei Unternehmen und Arbeitnehmern „einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit den Schutzmaßnahmen“.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

dpa