Verstoß gegen Corona-Regeln: Polizei löst Party in Garbsen auf

Garbsen. 40 bis 50 Gäste hatten in der Nacht zum Sonntag in Garbsen gefeiert. Kurz darauf brannten ein Müllcontainer und ein Mülleimer in der Nähe.

Die Polizei hat eine Geburtstagsparty in einem Lokal in der Region Hannover aufgelöst. 40 bis 50 Gäste hatten in der Nacht zum Sonntag in Garbsen gefeiert. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung seien Veranstaltungen in diesem Rahmen nicht erlaubt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem hätten sich die Gäste nicht an die Abstandsregeln gehalten. Die Beamten beendeten die Feier und leiteten Anzeigen gegen den 29 Jahre alten Veranstalter sowie den 60 Jahre alten Betreiber der Lokalität ein.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Kurz nach der Party brannten Müllcontainer

Kurz darauf brannten ein Müllcontainer und ein Mülleimer in der Nähe. Die Polizei nahm einen betrunkenen 32-Jährigen fest, der zuvor Gast auf der Feier gewesen war. Der Mann hatte 1,93 Promille. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn ein. Der Schaden durch das Feuer beträgt laut Polizei rund 500 Euro.

Mehr zum Thema

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa