Bauarbeiter protestieren in Niedersachsen für höhere Löhne

Hannover. Bauarbeiter haben in Niedersachsen und Bremen für bessere Löhne demonstriert. Der Tarifkonflikt schwelt bereits seit Längerem.

Bauarbeiter haben auf Baustellen in Hannover und Bremen für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. „Da geht es vor allen Dingen um Wertschätzung, denn die Bauindustrie hat auch in den letzten Monaten immer weitergearbeitet“, sagte der Vize-Regionalchef der IG Bau, Kai Schwabe, am Freitag. Vor einem großen Bagger gab es eine Kundgebung.

Im Tarifkonflikt treten die Verhandlungen au der Stelle

Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Branche fordert die Gewerkschaft ein Lohnplus von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen 100 Euro monatlich mehr bekommen. Außerdem soll es künftig ein Wegegeld für die Fahrten zu den Baustellen geben. Ende Juni waren die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen worden.

Auch in der Bremer Überseestadt protestierten Beschäftigte aus der Baubranche. Sie versammelten sich dazu um einen Elf-Tonnen-Radlader. Erwartet wurden um die 50 Demonstranten. Christian Wechselbaum, Regionalleiter der IG Bau Weser-Ems, kritisierte, die Verbände hätten trotz guter Wirtschaftslage in der seit Mai andauernden Tarifrunde noch kein Angebot vorgelegt: „Der Unmut auf den Baustellen wird immer größer.“ Wechselbaum verwies auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, wonach das Bauhauptgewerbe in der Region Weser-Ems rund 60.000 Menschen beschäftige.

Das Statistische Bundesamt sieht die Baubranche in einer vergleichsweise guten Lage

Für die Arbeitgeber in der Bauwirtschaft sei das Umfeld der Verhandlungen durch die Corona-Krise schwierig. Denn auch ihre Branche sei betroffen. „Besonders während des Lockdowns war der Zugang zu Material und Behörden eingeschränkt. Hinzu kommt die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, die mit entsprechendem Aufwand verbunden sind“, sagte Verhandlungsführer Uwe Nostitz. Man gehe davon aus, dass 2020 höchstens ein Nullwachstum erreicht werde.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken die Erlöse in der Bauindustrie im bereits von der Pandemie geprägten Monat Mai um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt sei die Lage aber noch vergleichsweise gut. „Da das Umsatzniveau nach wie vor sehr hoch ist, zeigt sich weiterhin kein eindeutiger Einfluss der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Bauhauptgewerbe“, teilte die Behörde in der vergangenen Woche mit. In den gesamten ersten fünf Monaten des laufenden Jahres verbesserte sich der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,6 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich um 1,7 Prozent.

Bald endet die Friedenspflicht im Tarifkonflikt

Rund 850.000 Beschäftigte sind von dem Tarifkonflikt betroffen. In der kommenden Woche geht es in die Schlichtung. Am vorigen Donnerstag hatte die IG Bau die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Die Tarifparteien haben dann maximal 14 Tage Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen, bevor die Friedenspflicht endet.

