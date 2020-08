Grünen-Fraktion fordert Corona-Sondersitzung im Landtag

Die Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat angesichts bundes- und landesweit gestiegener Corona-Infektionszahlen eine Sondersitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses beantragt. Die Landesregierung solle den Ausschuss unverzüglich unterrichten und ihre weitere Strategie im Umgang mit der Corona-Pandemie öffentlich vorstellen.

Die Abgeordneten müssten jetzt über alle wichtigen Schritte der Landesregierung informiert werden, betonte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Dienstag. Es reiche in dieser entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung nicht aus, erst Mitte September bei der nächsten Landtagssitzung vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Es müsse sichergestellt werden, dass das Parlament in künftige Entscheidungen einbezogen werde.

