Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft. Freitag kann es gelegentlich regnen, am Sonntag sogar gewittern – in der Zwischenzeit scheint immer mal wieder die Sonne.

Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft

Am Wochenende erwartet Niedersachsen wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Regen.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Freitag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst stark bewölkt, gelegentlich soll Regen fallen. Im weiteren Tagesverlauf lockern die Wolken etwas auf und es wird freundlicher. An der See steigen die Temperaturen auf 20 Grad. Im Landesinneren werden es bis zu 26 Grad.

Am Samstag ziehen nach einem freundlichen Tagesbeginn von Nordwesten Wolken auf, die von der Ems bis zu Elbmündung vor allem am Abend für Regen sorgen. Die Temperaturen steigen wie schon am Freitag auf bis zu 26 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es bei bis zu 25 Grad wechselhaft. Laut DWD kann es zu Gewittern kommen.

dpa