In dieser Wiesenhof-Fabrik in Lohne infizierten sich 66 Menschen mit dem Corona-Virus. (Archivbild)

Lohne. In einer Wiesenhof-Fabrik in Lohne haben sich 66 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Gewerkschafter kritisieren die Wohnräume der Arbeiter.

Corona in Lohne: Kritik an Wohnsituation von Wiesenhof-Arbeitern

Zum Schutz vor dem Coronavirus brauchen die Arbeiter in Fleischfabriken aus Gewerkschaftssicht neben besseren Arbeitsbedingungen auch eigenen Wohnraum. „Nach wie vor wird diesen Menschen kein Wohnraum vermietet, sondern eine Matratze in einem überfüllten Mehrbettzimmer“, sagte Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Oldenburg in einem Interview des „Weser Kuriers“ (Dienstag). Es sei kein Wunder, dass sich das Coronavirus bei solchen Wohnverhältnissen verbreite.

Wohnbedingungen der Arbeiter in Lohne seien „nicht menschenwürdig, befindet die Gewerkschaft

„Uns liegen die Mietverträge vor. Das ist nicht menschenwürdig“, sagte er mit Blick auf den Schlachthof in Lohne im Landkreis Vechta, wo es jüngst einen Corona-Ausbruch unter Mitarbeitern gab. „Wenn Hühner so zusammengepfercht untergebracht wären wie die Menschen in der Fleischindustrie, gäbe es Probleme mit dem Tierschutz. Doch der Schutz der Arbeiter zählt nicht.“ Es wundere ihn, dass etwa der Landkreis Vechta nicht entschlossener auftrete.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Mit Blick auf das vom Bund geplante Gesetz zum Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche zeigte sich Brümmer skeptisch. „Ich befürchte, dass die Branche das System beibehalten wird, nur unter einem anderen Namen“, sagte Brümmer der Zeitung. „Die Arbeiter werden dann nicht mehr über fremde Subunternehmen angestellt sein, sondern über Tochterfirmen. Alter Wein in neuen Schläuchen, die Ausbeutung wird bleiben.“

66 Menschen hatten sich in der Fleischfabrik von Wiesenhof mit dem Coronavirus infiziert

Unter den Mitarbeitern des zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehörenden Hähnchenschlachthofs Oldenburger Geflügelspezialitäten in Lohne hatten sich jüngst mindestens 66 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

dpa