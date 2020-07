Kreis Vechta sucht nach Wiesenhof-Ausbruch weitere Coronafälle

In einem Schlachthof der Firma Wiesenhof in Lohne kam es zu einem Ausbruch von Corona-Fällen. Der Kreis bemüht sich, alle Infizierten zu identifizieren.

Der Landkreis Vechta will nach dem Corona-Ausbruch unter Mitarbeitern eines Schlachthofes in Lohne weitere Kontaktpersonen ermitteln. Zwar sei ein Großteil des in Frage kommenden Personenkreises bereits kontaktiert und unter Quarantäne gestellt worden, dennoch sollte am Montag noch nach weiteren mögliche Kontaktpersonen aus dem persönlichen Umfeld der Mitarbeiter gesucht werden, wie ein Sprecher des Landkreises sagte. Die Schlachthof-Mitarbeiter haben sich nach Angaben des Landkreises überwiegend im privaten Bereich mit dem Virus Sars-Cov-2 angesteckt. Der Schlachthofbetrieb geht daher weiter.

Mindestens 67 Menschen haben sich in Lohne infiziert. Doch die Suche geht weiter

Unter den Mitarbeitern des zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehörenden Hähnchenschlachthofs Oldenburger Geflügelspezialitäten in Lohne haben sich mindestens 66 Menschen mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. 35 von ihnen wohnen im Landkreis Vechta, 27 im Landkreis Diepholz, zwei im Landkreis Osnabrück und jeweils eine Person im Landkreis Cloppenburg und in Delmenhorst.

Insgesamt sind im Landkreis Vechta aktuell 67 Menschen mit dem Virus infiziert, für die mit weiteren 90 engen Kontaktpersonen eine Quarantäne angeordnet wurde. Derzeit befinden sich nach Angaben des Landkreises damit 157 Personen in Quarantäne. Zwei Erkrankte werden stationär behandelt. Mitte der Woche solle es neue Reihentestungen unter den Schlachthofmitarbeitern geben, sagte der Sprecher.

