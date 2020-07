Niedersachsen: Geschäftslage dürfte sich nur langsam verbessern

Hannover. Die Wirtschaft in Niedersachsen gewinnt langsam an Zuversicht. Durch Corona dürfte das alte Niveau erst 2021 wieder erreicht werden.

Nach dem Corona-Schock im Frühling gewinnt die Wirtschaft in Niedersachsen inzwischen wieder ein wenig Zuversicht, hat an das Jahr 2020 aber vielfach keine großen Erwartungen mehr. Der Indikator der Industrie- und Handelskammern nahm im zweiten Quartal von 48 Punkten auf 76 Zähler zu –vor einem Jahr lag der Stimmungsindex allerdings noch bei 104.

Während mit einem Minus der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr von 8 Prozent gerechnet wird, gehen die Unternehmen in einer neuen Umfrage des Dachverbands IHKN vom Freitag zu 43 Prozent von einer negativen Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten aus. Im Vorjahr hatten dies 22 Prozent gesagt.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Altes Niveau wohl erst wieder 2021

„Nach der schrittweisen Aufhebung des Lockdowns schöpfen unsere Unternehmen zwar etwas Hoffnung auf Besserung“, erklärte IHKN-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage. „Doch mit den aktuellen Kapazitätsauslastungen können die Betriebe nur in wenigen Fällen ihre Kosten tatsächlich decken.“

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Die Nachfrage ist in vielen Branchen stark zurückgegangen. Die meisten Wirtschaftszweige nehmen den Kammern zufolge an, dass erst 2021 das alte Niveau erreicht wird. Im zweiten Quartal sei die Lage noch „katastrophal“ gewesen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Mehr zum Thema:

Corona-Einbruch bei VW-Konzern-Verkäufen im Juni abgemildert

Corona-Hilfspakete treiben Niedersachsen in die Verschuldung

VW Konzern erholt sich langsam

Schuhpapst Deichmann sieht Innenstädte durch Corona bedroht

Oberbürgermeister fordern Gesetzesänderung für Sonntagsöffnungen

dpa