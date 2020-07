Zeugnisse in Niedersachsen: Corona ist kein Freibrief für Schüler

Die unterrichtsfreien Schulwochen in Corona-Zeiten spiegeln sich auch bei der Leistungsbewertung wider, sprich: den Zeugnisnoten. Aber kann man überhaupt benoten, wenn die Schulen dicht und die Klassenräume leer sind? Es wird wohl insgesamt etwas großzügiger verfahren werden, nach dem Motto: „Im Zweifel für den Schüler“. Ein Freibrief ist das aber nicht.

Welche Auswirkungen hat die Krise auf die Noten?

In Niedersachsen wurden die Schulen am 16. März komplett geschlossen und am 27. April schrittweise und eingeschränkt zunächst für Abschlussklassen wieder geöffnet. Im Entwurf für eine Mantelverordnung heißt es: „Den Schülerinnen und Schülern sollen aufgrund der Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie keine Nachteile entstehen.“ Mitte April wurden vorsorglich vorläufige Note für die Leistungen der Schüler bis zu diesem Datum ermittelt. Grundsätzlich sind Noten des zweiten Halbjahres immer Ganzjahres- Noten. Das heißt, auch das 1. Halbjahr fließt mit in die Gesamtnote ein.

Und wie ist das in Bremen geregelt?

In Bremen gibt es ein Dreiphasen-Modell. Leistungen, die vor dem Lockdown bis zum 13. März (Phase I) erbracht wurden, sollen vollständig in die Jahres- bzw. Halbjahresnote einfließen. Leistungen während des Voll-Lockdowns (Phase II) sind nur zu berücksichtigen, wenn sie positiv fürs Gesamtbild des Schülers sind. Nach dem schrittweisen Neustart des Schulbetriebs (Phase III) gibt es bei Präsenzunterricht wieder regelmäßig Leistungsbewertungen. Aber: Bei Schülern, die ohne Präsenzphasen zu Hause lernen müssen, wird auf eine formale Leistungsbewertung verzichtet.

Sind die Noten trotz der Corona-Pandemie aussagekräftig?

Der Gymnasiallehrerverband findet ja. Zwar hätten die Lehrer bei der Notenvergabe sicherlich die Rücksichtnahme auf die Sondersituation im Kopf gehabt, sagte der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz. Dadurch sei in der Fläche auch eine leichte Verbesserung des Notendurchschnitts zu erwarten. „Aber anderseits sind natürlich Leistungen ein Dreivierteljahr vor Corona erbracht worden, so dass die Noten immer noch aussagekräftig genug sein müssten.“

Verhindert Corona „Ehrenrunden“?

Nein. Auch in diesem Schuljahr werden Schülerinnen und Schüler sitzen bleiben. Aber: Die Hürden fürs Weiterkommen wurden zumindest formal und vorübergehend in der niedersächsischen „WeSchoVo“ – der Verordnung über den Wechsel zwischen Schuljahrgängen und Schulform der allgemein bildenden Schulen – gesenkt. So wurde der Ermessensspielraum der Klassenkonferenzen bei Versetzungsentscheidungen coronabedingt eingeschränkt.

