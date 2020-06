Trockenheit könnte Getreideernte in Niedersachsen schmälern

Die Landwirte in Niedersachsen hoffen, dass die starke Trockenheit die Getreide-Erträge bis zum Erntebeginn im Juli nicht zu hart trifft. Insgesamt werden in diesem Jahr „bestenfalls durchschnittliche“ Ergebnisse erwartet, teilte das Landvolk am Montag mit.

Schon im Frühjahr habe es zu wenig Niederschlag gegeben, sagte der Nutzpflanzen-Experte im Landesbauernverband, Karl-Friedrich Meyer. „Auch die vielen Frostnächte im Mai waren für das Wachstum nicht förderlich.“ Es seien Ertragseinbußen absehbar, deren Umfang aber noch nicht genau einzuschätzen sei. Dabei hätten Weizen, Roggen und Gerste in den Wintermonaten gute Wachstumsbedingungen gehabt.

Schwächere Erträge auch in anderen Regionen

Landwirte setzten diesmal anteilig auf mehr Roggen. Dieser verträgt die Trockenheit oft besser – in der Summe dürfte aber eine geringere Gesamtmenge beim Getreide herauskommen. Im vergangenen Jahr hatte das Erntevolumen in Niedersachsen – Körnermais inbegriffen – bei 6,4 Millionen Tonnen gelegen. Im Dürrejahr 2018 waren es eine Million Tonnen weniger gewesen, aber im Schnitt der Jahre davor mehr. In anderen Regionen werden 2020 ebenfalls schwächere Erträge befürchtet.

Der Deutsche Raiffeisenverband hatte sich unlängst ähnlich skeptisch zur anstehenden Ernte von Wintergerste und Weizen geäußert. Bei anhaltend warmer und trockener Witterung werde diese in Kürze beginnen.

Sorge auch bei Zuckerrüben

Für die Wintergerste werden bundesweit 9,2 Millionen Tonnen erwartet, eine halbe Million Tonnen weniger als 2019. „Auch die Weizenernte wird mit 22,2 Millionen Tonnen unter dem schwachen Vorjahresergebnis bleiben“, hieß es. „Für eine deutliche Steigerung der Erträge kamen die Niederschläge vielerorts zu spät.“

Deutlich besser sehe es beim Körnermais aus. Hier rechnet der Verband mit einem Plus von 19 Prozent auf gut 44,4 Millionen Tonnen. Auch bei den Zuckerrüben blicken viel Bauern mit Sorge auf das Wetter. dpa