Celle. Ein altes Dialysezentrum war für einen Fotografen in Celle vermutlich ein geeignetes Fotomotiv. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus.

Einbrecher in Celle gemeldet – Fotografen erwischt

Es sah aber auch zu verdächtig aus: Ein vermeintlicher Einbrecher hat sich in Celle als Fotograf herausgestellt. Eine „verdächtige Person“ sei der Polizei am Sonntag auf dem Gelände eines alten Dialysezentrums gemeldet worden – mit einer Rohrzange ausgerüstet solle der Verdächtige „umherschleichen“, teilte die Behörde am Montag mit.

Mehrere Streifenwagen fahren zu Lost Place in Celle – und treffen Fotografen an

Gleich mehrere Streifenwagen fuhren zum Einsatzort, um den mutmaßlichen Einbrecher zu stellen. Der entpuppte sich allerdings als wesentlich harmloser als vermutet: Nach Polizeiangaben war es ein Fotograf mit entsprechender Ausrüstung, der Aufnahmen von verlassenen Gebäuden machte. dpa