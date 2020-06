Eisbär-Nachwuchs im Zoo Hannover heißt Nana

Hannover. Das sechs Monate alte Eisbärbaby aus dem Hannoveraner Zoo hat seit heute einen Namen: Nana. Wofür der Name steht.

Das sechs Monate alte Eisbärbaby im Zoo Hannover hat am Mittwochmorgen den Namen Nana bekommen. Der Name sei aus mehr als 8600 Einsendungen und rund 2700 Vorschlägen ausgesucht worden, teilte der Zoo mit.

Eisbärbaby wiegt bereits 30 Kilogramm

Mit dem Namen wolle man Bezug auf den Geburtsort des Tieres nehmen: Am Leineufer in Hannover stehen die „Nana“-Figuren der Künstlerin Niki de Saint Phalle. Auf Französisch heiße Nana umgangssprachlich „Mädchen“ und im Afrikanischen stehe der Name für „Weiße Göttin“ und „Die Schwimmende des Meeres“.

„Nana wiegt bereits circa 30 Kilogramm“, sagte eine Zoo-Sprecherin. Mittlerweile erkunde sie das Außengehege bereits selbstständig, schaue aber immer wieder zu ihrer Mutter Milana. Der Zoo Hannover ist seit Anfang Mai wieder geöffnet. /dpa