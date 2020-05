Helios Klinik Herzberg hält Vorrat an Blutkonserven bereit

Die Corona-Krise verursacht einen Engpass an Blutkonserven in Kliniken. Der DRK-Blutspendedienst der Landesverbände in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen wirbt in einem Schreiben um Verständnis. Die Nachfrage nach Blutkonserven könne „nur in begrenztem Maß“ bedient werden, heißt es. Wie es um die Versorgung mit Blutkonserven in der Helios Klinik in Herzberg bestellt ist, erläuterte Kliniksprecherin Daniela Kasper auf Nachfrage unserer Zeitung.

