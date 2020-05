A2-Erneuerung im Eiltempo: 3,7 Kilometer in 88 Stunden

Mit einem beschleunigten Verfahren soll noch in diesem Monat die Fahrbahn der Autobahn 2 statt in sechs Wochen in nur 88 Stunden erneuert werden. Details des Vorhabens stellen Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und A2-Koordinatorin Kirsten Hauk am Donnerstag in Hannover vor.

Autobahn wird auf 3,7 Kilometer erneuert

Erstmals würden dazu alle Möglichkeiten der Baubeschleunigung und Baustellenkoordinierung ausgeschöpft, teilte das niedersächsische Verkehrsministerium mit. Die Autobahn soll auf einer Länge von 3,7 Kilometer erneuert werden.

Für die Arbeiten ist die A2 vom Abend des 20. Mai bis zum Mittag des 24. Mai vom Autobahnkreuz Hannover-Buchholz bis zur Überführung L 381 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. dpa