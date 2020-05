Gericht setzt Maskenpflicht wegen Coronavirus nicht aus

Die Verpflichtung zum Tragen von Masken beim Einkaufen und im Öffentlichen Nahverkehr muss zumindest vorerst nicht ausgesetzt werden. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Dienstag entschieden, wie ein Sprecher mitteilte.

Einen Antrag auf einstweilige Außervollzugsetzung der Pflicht aus der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus habe der 13. Senat abgelehnt. Der Beschluss ist unanfechtbar. (Az.: 13 MN 119/20)

Eine Antragstellerin sah in der Maßnahme wie Antragsteller in drei weiteren Parallelverfahren einen unverhältnismäßigen Eingriff in ihre Grundrechte. Nach einer Abwägung der Folgen kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Gründe für eine Maskenpflicht schwerer wiegen. Die Erfolgsaussichten des laufenden Hauptsacheverfahrens seien aber offen, betonten die Richter.

Im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes habe sich nicht verlässlich feststellen lassen, dass die Verpflichtung eine objektiv notwendige Schutzmaßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz sei.

Nach Einschätzung der Fachleute sei nicht zu leugnen, dass die Masken den Schutz anderer Menschen verbesserten, argumentierte das Gericht. Jedoch seien „die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit“ dieser Schutzmaßnahme nicht ohne Weiteres festzustellen. Auch sei die Wirkung fraglich, wenn im Einzelhandel und im Personenverkehr Mindestabstände unterschritten würden. Auch gelte die Maskenpflicht zunächst nur bis zum 6. Mai.

Land verkündet Bußgeld gegen Verstoß der Maskenpflicht

Wer in Niedersachsen gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske etwa beim Einkaufen oder in Bus und Bahn verstößt, dem droht nun ein Bußgeld von 20 Euro. Das hat die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover mitgeteilt. Niedersachsen hatte die Höhe des Bußgeldes bislang noch nicht festgelegt gehabt. Die Bundesländer hatten beim Start der Maskenpflicht wie bei anderen Auflagen kein einheitliches Bußgeld festgesetzt. Vielfach war zunächst auch auf ein Bußgeld verzichtet worden. /dpa

