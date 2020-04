Ein jegliches hat seine Zeit

Ich arbeite schon immer zu Hause. Keine Ahnung ob das vor 20 Jahren schon Homeoffice hieß. Es fühlte sich wohl genauso an wie heute. Mein Arbeitszimmer liegt zwischen den Kinderzimmern, was manchmal praktisch war, weil man eben noch mal schnell hin und her huschen und ein Kind in den Mittagsschlaf lalelulen und dem anderen beim kleinen Einmaleins auf die Sprünge helfen konnte.

Meistens war es aber nur: ziemlich laut. Wenn die Jungscorona im linken Zimmer auf dem Hochbett in See stach und sich der Piraten mit aufwendig gesteckten Legowurfgeschossen erwehren musste, derweil auf der anderen Seite des Flurs der Rapper Kool Savas den besten Tag seines Lebens in die Weichholzeinrichtung zimmerte, konnte ich nur mantramäßig von 100 runterzählen und auf die stillen Stunden der Nacht hoffen. Oder doch um Ruhe bitten, was, den Frequenzbereich betreffend, gelegentlich das Prädikat Schreiorgie verdient hätte: ICH ARBEITE!

Dieser Tage nun arbeiten wir zu viert zu Hause. Letztens hatten gute Freunde Silberhochzeit und man traf sich zum Anstoßen via Skype. Alte Bilder wurden gezeigt, hier kicherte eine laut auf, ich kreischte Kussmunde zurück. Bis bei uns eine Tür aufflog: „Bitte etwas leiser! ICH STUDIERE!“