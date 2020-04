Ein Stromschlag aus einer Oberleitung der Bahn hat einen 16-Jährigen in Osnabrück lebensgefährlich verletzt (Symbolbild).

Osnabrück. Der Jugendliche war in Osnabrück mit einem 20-Jährigen auf einen Zug geklettert. Beide bekamen einen Stromschlag aus der Oberleitung.

Auf Zug geklettert: 16-Jähriger nach Stromschlag in Lebensgefahr

Ein Stromschlag aus einer Oberleitung der Bahn hat einen 16-Jährigen in Osnabrück lebensgefährlich verletzt. Am frühen Sonntagmorgen seien der Jugendliche und ein 20-Jähriger auf den Gleisen zwischen dem Altstadtbahnhof und dem Hauptbahnhof auf einen abgestellten Zug geklettert, teilte die Polizei mit.

Stromschlag aus der Oberleitung

Dabei traf beide der Stromschlag aus der Oberleitung. Der 20-Jährige alarmierte die Rettungskräfte, die beiden Verletzten kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der lebensgefährlich verletzte Jugendliche wurde später mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. dpa