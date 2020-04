Aktuell 331 Corona-Infizierte am Freitag – neue Regeln ab Montag

Osterode. Ab Montag gelten Maskenpflicht und neue Regelungen für Schulen. Was man jetzt wissen muss, und die wichtigsten Zahlen in der Übersicht.

Nach aktuellem Stand sind 746 Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Göttingen zu verzeichnen. Das meldet die Verwaltung. Die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 liegt bei 43.

372 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen. Damit sind aktuell 331 Personen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert.

Auflistung nach Orten

Die Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden (in alphabetischer Reihenfolge):

Flecken Adelebsen 6;

Gemeinde Bad Grund (Harz) 45;

Stadt Bad Lauterberg im Harz 69;

Stadt Bad Sachsa 61;

Flecken Bovenden 7;

Samtgemeinde Dransfeld 12;

Stadt Duderstadt 24;

Gemeinde Friedland 2;

Samtgemeinde Gieboldehausen 17;

Gemeinde Gleichen 6;

Stadt Göttingen 161;

Stadt Hann. Münden 16;

Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz 223;

Stadt Osterode am Harz 79;

Samtgemeinde Radolfshausen 2;

Gemeinde Rosdorf 8;

Gemeinde Staufenberg 5;

Gemeinde Walkenried 3.

Die gemeinsame Darstellung der Stadt Herzberg und der Samtgemeinde Hattorf ist durch die teilweise identische Postleitzahl bedingt.

Maskenpflicht ab Montag

Das Land Niedersachsen hat am Freitag seine Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus ergänzt. Im Wesentlichen setzt das Land die angekündigte Maskenpflicht um. Sie gilt ab Montag, 27. April, zunächst bis einschließlich 6. Mai. Damit ist in Geschäften und Bussen sowie in Einrichtungen des Gesundheitswesens eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Jede und jeder ist verpflichtet, selbst für die Ausstattung mit einer entsprechenden Maske zu sorgen, so die Verwaltung. Als Mund-Nasen-Bedeckung gelten auch Schals, Tücher, Buffs, selbsthergestellte Stoffmasken und Ähnliches.

Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen ergänzt die Maskenpflicht in wesentlichen Punkten: So ist unter anderem in Krankenhäusern und Heimen, in Schulen (mit Ausnahme der Unterrichtsräume), in den Einrichtungen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden inklusive der Stadt Göttingen, sowie bei der Betreuung hilfsbedürftiger Personen eine Bedeckung zu tragen. Auch das gilt ab Montag.

Präsenzunterricht für Abschlussklassen

In der aktualisierten Landesverordnung ist zudem der Schulstart ab kommenden Montag, 27. April, geregelt. Der Präsenzunterricht beginnt zunächst für die Abschlussklassen von Grund-, Haupt- und Realschulen und Gymnasien sowie zu den Prüfungsvorbereitungen in der beruflichen Bildung.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort