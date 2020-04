Niedersachsen-Wetter: Sonnenschein, Böen und Waldbrand-Risiko

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Montag Temperaturen bis 18 Grad in Niedersachsen an – es wird jedoch windig. Außerdem bestehe Waldbrandgefahr.

Niedersachsen startet am Montag mit viel Sonnenschein in die neue Woche. Die Temperaturen steigen dabei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 18 Grad an. Es weht jedoch ein böiger, teils stürmischer Wind aus Osten.

Niedersachsen-Wetter: 18 Grad am Montag, bis zu 21 in der Wochenmitte – aber starker Wind aus Osten

Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt das Wetter bei viel Sonnenschein freundlich. Die Temperaturen steigen etwas an und können am Mittwoch bis zu 21 Grad erreichen. Der Wind weht weiterhin in Böen und teils stürmisch aus östlicher Richtung.

Deutscher Wetterdienst: Mittlere Waldbrandgefahr in weiten Teilen Niedersachsens

Aufgrund der Trockenheit herrscht in weiten Teilen Niedersachsens nach Angaben des DWD mittlere Waldbrandgefahr – in östlichen Landesteilen sogar hohe bis sehr hohe. In die Berechnung fließen unter anderem Daten zur Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlägen ein. dpa