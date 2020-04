27 Infizierte – die aktuelle Lage im Haus Feierabend Bad Sachsa

Eine Frau im Schutzanzug hält Abstrichträger und Teströhrchen in einem Altenzentrum im Kreis Heinsberg in der Hand. Im Haus Feierabend in Bad Sachsa wurden bisher 27 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Diakonie Wolfsburg als Betreiberin berichtet von der aktuellen Lage im Seniorenheim Haus Feierabend in Bad Sachsa mit Stand Freitagabend, 17. April, um 19 Uhr.

So liege ein weiteres Testergebnis vor. Derzeit habe man damit Kenntnis von 19 positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohnern und 8 positiv getesteten Mitarbeitern – insgesamt also 27 Infizierten.

Fünf Bewohner befänden sich zwischenzeitlich zur medizinischen Behandlung in einem der umliegenden Krankenhäuser.

Sechs infizierte Bewohner im Haus Feierabend haben Krankheitssymptome entwickelt, acht Infizierte sind derzeit symptomfrei. Der für das Seniorenheim zuständige Arzt war am Freitag im Haus, habe sich alle Bewohner angeschaut und notwendige medizinische Maßnahmen festgelegt.

Das Haus hat einen Schutz- und einen Infektionsbereich eingerichtet. Alle Bewohner mit positivem Testergebnis seien umgezogen in den Infektionsbereich auf Etage 2.

Bis zum Vorliegen aller Testergebnisse tragen die Pflegekräfte in der Versorgung aller Bewohner Vollschutz. Die umfangreichen Hygienemaßnahmen dienen der Sicherheit der Bewohner und Mitarbeiter.

Besonders wichtig, auch gerade jetzt in dieser Krisensituation, sei den Pflegekräften vor Ort der soziale Kontakt zu den Bewohnern. „Darauf legen wir großen Wert“, betont Heimleitung Roswitha Langhorst. Auch sie hat am Freitag in Schutzkleidung alle Bewohner nacheinander besucht, sich nach deren Befinden erkundigt und Gesprächsbereitschaft vermittelt.

Die Angehörigen und Betreuer der infizierten Bewohner wurden telefonisch informiert. Die Diakonie sei dankbar, dass sich die Angehörigen trotz ihrer verständlichen Sorge voller Verständnis gezeigt hätten.

Ein Freiwilliger trat am Freitag seinen Dienst im Haus Feierabend an. Es handele sich um einen examinierten Krankenpfleger aus Göttingen. Als Schauspieler sei er derzeit aufgrund der geschlossenen Theater ohne Engagement und will seine Expertise nun im Haus Feierabend einbringen. Weitere Freiwillige werden für hauswirtschaftliche Tätigkeiten und in der Alltagsbegleitung der Bewohner gesucht.

Für das Team sei die gesamte Situation sehr herausfordernd, psychisch und physisch. Und dennoch überwiege die Hoffnung: „Alle sagen sich, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden. Der Zusammenhalt der Mitarbeiter ist sehr groß“, berichtet Heimleiterin Langhorst abschließend.

