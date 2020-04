Weniger Verkehr und Staus auf Niedersachsens Straßen

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise haben auf vielen Straßen in Niedersachsen zu einer beruhigten Verkehrslage geführt. „Wir merken auch hier, dass der Verkehr auf den Autobahnen spürbar zurückgegangen ist“, sagte die Pressesprecherin des Verkehrsministeriums, Laura Gosciejewicz. „Dementsprechend haben sich auch die Staus, die auf große Verkehrsmengen zurückzuführen sind, reduziert.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Auch der ADAC berichtete, dass es durch die derzeitige Situation deutlich weniger Staus gebe. „Nach der Kontaktsperre waren und sind die Autobahnen fast leer gefegt“, hieß es Anfang April.

Schrittweise Lockerung könnte wieder mehr Verkehr bringen

Inzwischen gibt es seit rund vier Wochen weitreichende Kontakt- und Reiseeinschränkungen , zahlreiche Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Von diesem Montag an soll es eine vorsichtige und schrittweise Lockerung der Einschränkungen geben.

Niedersachsen- 8682 Corona-Infizierte – mehr als 280 Tote

Auch wenn deutlich weniger Fahrzeuge auf den Straßen sind – Unfälle und Verkehrsbehinderungen auf Autobahnen in Niedersachsen hat es in den vergangenen Wochen dennoch gegeben. So musste die A2 am Donnerstag nach einem Zusammenstoß von mehreren Fahrzeugen zwischen Hannover-Herrenhausen und Wunstorf-Kolenfeld in Richtung Dortmund vorübergehend gesperrt werden.

Auch Bauarbeiten führten zu Behinderungen

Mitunter führten auch Bauarbeiten zu Behinderungen – wie jüngst auf der A7, als ein Autobahnabschnitt bei Hildesheim für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Nord gesperrt wurde. Einen tödlichen Unfall gab es Anfang April auf der A7, als ein Lastwagen an einem Stauende auf einen anderen Sattelzug auffuhr und ein Mann starb. Mitte April wurden bei einem Auffahrunfall auf der A28 bei Oldenburg fünf Menschen verletzt.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen