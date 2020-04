Im Supermarkt und in öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt die Regierung jetzt das Tragen von Atemmasken.

Mehr Corona-Fälle in Herzberg und Hattorf als in Göttingen

Nach aktuellem Stand sind 664 Menschen im Landkreis Göttingen von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus betroffen (Stand: Freitag, 17. April, 7 Uhr). Die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten Todesfälle infolge einer Erkrankung an Covid-19 liegt bei 33 Personen. 213 Personen sind inzwischen genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 418. Das meldet die Verwaltung.

Corona im Kreis Göttingen: Aufteilung nach Gebieten

Die alphabetische Aufschlüsselung der Corona-Fälle nach einzelnen Städten und Gemeinden:

Flecken Adelebsen 5;

Gemeinde Bad Grund (Harz) 38;

Stadt Bad Lauterberg im Harz 50;

Flecken Bovenden 7;

Stadt Bad Sachsa 41;

Samtgemeinde Dransfeld 13;

Stadt Duderstadt 21;

Gemeinde Friedland 2;

Samtgemeinde Gieboldehausen 16;

Gemeinde Gleichen 6;

Stadt Göttingen 160;

Stadt Hann. Münden 13;

Samtgemeinde Hattorf am Harz und Stadt Herzberg am Harz 203 (mit eindeutigem Schwerpunkt Stadt Herzberg);

Stadt Osterode am Harz 69;

Gemeinde Rosdorf 7;

Samtgemeinde Radolfshausen 2;

Gemeinde Staufenberg 5;

Gemeinde Walkenried 2.

Bei vier Personen ist der Wohnort aktuell noch nicht registriert.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Warum werden Herzberg und Hattorf zusammen gezählt?

Die gemeinsame Darstellung der Stadt Herzberg und der Samtgemeinde Hattorf sei technisch bedingt, so die Verwaltung: Kriterium für die Zuordnung der Fälle ist demnach die Postleitzahl. Diese ist bei zwei zur Samtgemeinde Hattorf gehörenden Gemeinden (Elbingerode und Hörden) identisch mit der der Stadt Herzberg. Das verhindere eine detaillierte Darstellung. Die Stadt Herzberg ist stärker betroffen als die Samtgemeinde Hattorf.