Verdi übt scharfe Kritik an Kliniken in Herzberg und Seesen

Die Gewerkschaft Verdi behauptet, die privaten Klinikbetreiber Asklepios und Helios würden Beschäftigte vor dem Corona-Ernstfall in Kurzarbeit oder Minusstunden schicken wollen und kritisiert diese Praxis in einer aktuellen Pressemitteilung scharf. Laut Gewerkschaft hätten private Klinikbetreiber in der Region in den vergangenen Wochen konkrete Vorhaben an die Betriebsräte herangetragen.

Die beiden von Verdi genannten Kliniken in Herzberg und Seesen weisen die Kritik der Gewerkschaft zurück. Adelheid May, Asklepios Regionalgeschäftsführerin Harz, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, die Politik habe für Kliniken ausdrücklich das Instrument der Kurzarbeit vorgesehen, um Finanzierungslücken und Liquiditätsengpässe aufgrund der Absagen anderer Behandlungen zu kompensieren. Das Fallpauschalensystem sei jedenfalls nicht geeignet, die Krankenhäuser in einer derartigen Krise hinreichend zu finanzieren. Und einen vollständigen Erlösausgleich leiste der sogenannte Schutzschirm der Bundesregierung auch nicht. „Vor diesem Hintergrund sind wir nun mit den Betriebsräten auch in der Region Harz zum Thema Kurzarbeit im Gespräch, um erstmal die Voraussetzungen zu schaffen, falls wir dieses Mittel als letzte Möglichkeit wirtschaftlichen Schaden abzuwenden, in Betracht ziehen müssen.“

Helios-Sprecherin verweist auf Haustarifvertrag

Die Sprecherin der Helios Klinik Herzberg/Osterode, Daniela Kasper, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, die genannte Verfahrensweise bezüglich der Minusstunden sei im geltenden Haustarifvertrag geregelt. Das Thema Kurzarbeit sei hingegen für die Mitarbeiter in Herzbergs Krankenhaus nicht relevant.

In der Pressemitteilung erläutert Verdi die Hintergründe des Vorgehens der beiden Konzerne aus Gewerkschaftssicht: Die Kliniken würden sich seit einiger Zet schon auf den Ernstfall vorbereiten und zusätzliche Intensiv- und Behandlungskapazitäten für Corona-Patienten organisieren. Damit diese sofort zur Verfügung stehen können, bleiben sie bis zum Eintritt des Ernstfalls ungenutzt ohne Behandlung anderer Patienten im Standby-Betrieb. Für diese leerstehenden Kapazitäten hätten die Krankenhäuser auch entsprechende Ausgleichszahlungen mit der Politik vereinbart. Ver.di-Gesundheitsexperte Havemann sagt: „Doppelt aber hält besser. Wenn jetzt noch ein Teil der Personalkosten auf die Beschäftigten verlagert werden kann, sind die Kliniken auf der absolut sicheren Seite, der Gewinn kann stabil gehalten oder sogar ausgeweitet werden – auf dem Rücken von Beschäftigten.“

Dabei gibt es laut Havemann bisher zwei Modelle. Asklepios habe zum Beispiel in Seesen beim Betriebsrat Kurzarbeit angemeldet. Wenn die Bundesagentur das in diesen Zeiten in Kliniken bewilligen sollte, bekommen die Beschäftigten einen Teil als Kurzarbeitergeld. Selbst wenn die Betriebsräte einen Aufstockungsbetrag durchsetzen können, wird das Gehalt der Beschäftigten aber gekürzt, berichtet er. Helios dagegen habe in der Region den Versuch unternommen, die möglichen Spielräume der Arbeitszeitkonten anzuheben, um so Beschäftigte der Kliniken verstärkt ins Minus schicken zu können. „Die Beschäftigten werden so, bevor der Ansturm kommt, schnell ohne Vergütung ins Frei geschickt. Sie erhalten zwar ihr Geld weiter, müssen das Minus dann aber später wieder einarbeiten, was auf dasselbe hinausläuft. Die Klinik bekommt die billige Arbeitskraft, wenn sie sie benötigt. In die Röhre gucken die, die sich dann im Ernstfall doppelt und dreifach abrackern müssen.“ Das Vorgehen der Konzerne sei „unanständig und unsozial“, so Havemann, und es sei „eine bodenlose Unverfrorenheit“, die Mitarbeiter „jetzt vorher noch schnell zur Kasse zu bitten.“

Die Sprecherin der Herzberger Helios-Klinik, Daniela Kasper, sagt dazu: „Für die Mitarbeiter der Helios Klinik Herzberg/Osterode ist das Thema Kurzarbeit nicht relevant. Richtig ist, dass wir auf Basis der Vorgaben von Bund und Ländern aktuell nur noch Notfallbehandlungen und dringende, stationäre Behandlungen durchführen, die aus medizinischer Sicht keinen Aufschub erlauben. Die dadurch in der Patientenversorgung freiwerdenden zeitlichen und personellen Ressourcen nutzen wir, um in anderen Abteilungen auszuhelfen.“

In der Herzberger Klinik würden bereits seit rund drei Wochen Patienten mit Verdacht auf oder bestätigter Covid-19-Erkrankung behandelt. „Dabei gibt es eine hohe Bereitschaft unter den Kollegen, Dienste zu übernehmen und die aktuelle Situation bestmöglich zu meistern“, so Kasper weiter. „Wir schätzen diesen Einsatz und die Flexibilität sehr und danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in diesen Tagen mit großem Engagement um unsere Patienten kümmern und für ihre Kollegen einsetzen. Darüber hinaus halten wir unsere Mitarbeiter aktuell dazu an, wenn möglich, in der Vergangenheit angefallene Überstunden und Urlaub abzubauen.“ Generell können gemäß des geltenden Haustarifvertrages im Rahmen von Ausgleichszeiträumen, Minus- bzw. Plusstunden auf- und wieder abgebaut werden, erläutert sie. Für Ärzte betrage dieser in der Regel 26 Wochen, für Pflegekräfte 12 Wochen.

Asklepios-Sprecher greift Gewerkschaft an

Asklepios-Sprecher Ralf Nehmzow greift seinerseits die Gewerkschaft an: „Es ist unanständig, wenn Verdi verschweigt, dass der ‚Rettungsschirm‘ der Politik, der Bundesregierung anlässlich der Corona-Krise bundesweit die Akutkliniken, vor allem die Rehakliniken nur unvollständig berücksichtigt und nur zum Teil refinanziert. Dadurch gefährdet die Politik bundesweit und ganz allgemein die Existenz zahlreicher Krankenhäuser, egal ob sie kommunal sind oder andere Träger haben. Das haben alle kritisiert, nur Verdi ignoriert diese Wirklichkeit.“

Weiter: „Während sich Kliniken wie Asklepios und ihre Mitarbeiterinnen weiter unter Hochdruck und mit großem eigenem finanziellen Einsatz während der Corona-Krise darauf konzentrieren, zu helfen und Leben zu retten, hat die Gewerkschaft vielmehr nichts Besseres zu tun, als auf dem Rücken der Betroffenen schlechte Stimmung zu machen – das ist unverantwortlich, unsolidarisch und schäbig.“

