Reuter: Stadt Herzberg besonders schwer von Corona betroffen

Die Stadt Herzberg ist ein Epizentrum, was die bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Göttingen angeht. Überhaupt sind die Fallzahlen im Altkreis Osterode erheblich höher als im gesamten Kreisgebiet. Besondere Sorgen bereiten Landrat Bernhard Reuter und dem Krisenstab die Entwicklung in den hiesigen Pflegeheimen und im Herzberger Krankenhaus. Um über die aktuelle Lage zu informieren, hatten Kreisverwaltung und Gesundheitsamt zu einer Pressekonferenz eingeladen. Es gebe große Unterschiede bei den Fallzahlen im Kreisgebiet, berichtete der Landrat: „Die Stadt Herzberg ist am stärksten betroffen.“ Eine vergleichsweise hohe Zahl an nachgewiesenen Infektionen gibt es demnach auch in Osterode, Bad Grund und Bad Lauterberg.

Reuter nannte aktuelle Zahlen für den Landkreis. Demnach gab es am Dienstagnachmittag 555 positiv auf das Corona-Virus getestete Personen, davon 142 in der Stadt Göttingen. Man gehe aktuell von 395 Erkrankten aus, von denen 35 im Krankenhaus behandelt werden, davon wiederum elf intensivmedizinisch, neun müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 lag bei 20. Reuter machte anhand der Zahlen deutlich, dass „weniger als drei Prozent“ der an Covid-19 erkrankten Menschen eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Was die Krankenhäuser angeht, sei die Situation im Landkreis deshalb entspannt, die medizinischen Kapazitäten seien „nicht annähernd“ ausgeschöpft.

Landkreis beobachtet Entwicklung in Alten- und Pflegeheimen

Besorgniserregend sei die Situation in den Alten- und Pflegeheimen im Altkreis Osterode, 13 der 14 betroffenen Einrichtungen befinden sich hier, vier allein in Herzberg (wir berichteten). Gesundheitsamt und Krisenstab hätten die Entwicklung genau im Blick, betonte der Landrat. „Wir tun alles, um zu unterstützen und in den Heimen Abhilfe zu schaffen.“ In einigen Pflegeheimen seien Bewohner und Mitarbeiter bereits komplett durchgetestet. Wo Mitarbeiter aus dem Dienst genommen werden mussten, konnte für Ersatz gesorgt werden. Auch um die Ausstattung mit Schutzausrüstung kümmere sich der Krisenstab.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Auch in der Helios-Klinik in Herzberg war jüngst eine deutliche Zunahme von Corona-Infektionen festzustellen, auch sehr viele Mitarbeiter seien erkrankt. Der Landkreis hat deshalb Verfügungen erlassen, dass alle Mitarbeiter und Patienten sofort getestet wurden, Neuzugänge bis zum Vorliegen eines Ergebnisses in Isolation müssen und es ohne Zustimmung der Behörden keine Rückverlegung aus dem Krankenhaus in die Pflegeheime geben darf. Zudem hat Landrat Reuter angesichts der hohen Zahl von Neuinfektionen das Sozialministerium als oberste Aufsichtsbehörde gebeten, die Klinik einer Prüfung zu unterziehen.

Situation in Herzberg sollte Warnung für alle sein

Die Einwohner von Herzberg seien angesichts der lokalen Häufung von Infektionen in besonderem Maße gefordert, einen Beitrag zur Eindämmung der Seuche zu leisten, in dem sie sich an die Vorgaben halten, etwa was die Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen angeht, appellierte der Landrat. Er empfahl dringend auch das Tragen eines Mundschutzes. Dieser Appell gelte gleichwohl für alle Einwohner des Landkreises. „Was wir in Herzberg erleben, ist eine Warnung für alle. Wir wollen nicht, dass sich so eine Zuspitzung an anderer Stelle wiederholt.“

Er sei der Meinung, dass es insbesondere für die Menschen im Altkreis Osterode wichtig sei, über diese Entwicklung informiert zu werden. „Das tun wir im Rahmen des rechtlich Möglichen“, ging Reuter indirekt auf die Kritik ein, dass keine Fallzahlen auf Gemeindeebene veröffentlicht werden. Er verwies auf derzeit geltende Vorgaben des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht. Man strebe aber eine Änderung der Praxis an.

Bürger drängen auf mehr Informationen

Viele Menschen verlangen genauere Informationen, was die örtliche Verteilung der bekannten Corona-Infektionen angeht (wir berichteten). In der Pressekonferenz äußerte Landrat Reuter sein Verständnis für diesen Anspruch. „Eine differenzierte Darstellung der Zahlen ist aktuell nicht möglich“, bedauerte er. „Der Landkreis hat ein Interesse an einer transparenten Darstellung auf Gemeindeebene. Deswegen habe ich beim Land um eine Einschätzung gebeten hinsichtlich der Veröffentlichung.“

Stadträtin Petra Broistedt, Mitglied des Corona-Krisenstabs, erläuterte die Maßnahmen, die bislang veranlasst wurden, um die Ausbreitung der Seuche in den Alten- und Pflegeheimen im Altkreis Osterode einzudämmen. So habe insbesondere der Aufnahmestopp ab 31. März Wirkung gezeigt. Ein Besuchs- und Betretungsverbot gelte bereits seit 17. März, auch die Tagespflege musste eingestellt werden. Seit 7. April gelte nun die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Masken in den Heimen und bei Pflegediensten.

Aktuell sind nun Rückverlegungen aus den Kliniken im Harz in die Pflegeheime nur mit Zustimmung der Behörden erlaubt. Ab sofort ist außerdem ein weiterer Rettungstransportwagen in Herzberg stationiert.

680 Bewohner und 570 Mitarbeiter getestet

Bedauerlicherweise sei aber von Donnerstag auf Samstag der vergangenen Woche ein „exorbitanter Anstieg“ bei den betroffenen Einrichtungen zu verzeichnen gewesen, berichtete Kreisrätin Marlies Dornieden: von 10 auf 15 Heime. Nach Stand Dienstagnachmittag waren 63 Heimbewohner im Landkreis positiv auf das Virus getestet worden, zudem 26 Mitarbeiter. 14 betroffene Bewohner von Einrichtungen seien bislang verstorben. Im Altkreis Osterode gibt es außerdem laut Dornieden zwei betroffene Pflegedienste, in einem Fall gehe es um 140 Personen.

Nach wie vor werde im Landkreis Göttingen intensiv getestet – und gerade auch in den Pflegeeinrichtungen. Dies sei wichtig, um Infizierte von Nicht-Infizierten zu trennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Mittlerweile wurden elf Heime komplett getestet, insgesamt 680 Heimbewohner im Landkreis und 570 Mitarbeiter. Dass die Fallzahlen dermaßen hochgeschnellt sind, habe auch mit der landesweit überdurchschnittlich hohen Zahl an Testungen zu tun, betonte Landrat Bernhard Reuter.