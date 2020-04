Niedersachsen halten sich zu Ostern weitgehend an Corona-Verbote

Der Ostersonntag mit strahlendem Ausflugswetter in Niedersachsen und Bremen ist nach Polizeiangaben weitgehend ruhig verlaufen. Trotzdem wurde eine Reihe von Verstößen gegen das geltende Kontaktverbot und andere Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus verzeichnet. Ordnungsämter und Polizei zeigten Präsenz.

Überwiegender Teil der Niedersachsen hielt sich an Beschränkungen

Ein Eingreifen sei aber nicht nötig gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Hannover. Es sei auf den Straßen oder um den Maschsee nicht voller gewesen als an den Tagen vorher. Es sei „alles im Rahmen“, hieß es auch bei der Polizei in Bremen. „Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung“ halte sich an die Beschränkungen, teilte die Polizei im Landkreis Harburg mit.

Einige Ausflugsgebiete waren fast verwaist, zum Beispiel die Strände von Cuxhaven, die derzeit nur von Einheimischen betreten werden dürfen. Das wurde nach Berichten von Augenzeugen von Polizei und Sicherheitsleuten kontrolliert. Auch am Dümmer See bei Diepholz war es zumindest am Ostersonntagmorgen fast menschenleer.

Mehr Arbeit für Niedersachsens Polizei am Ostersamstag

Am Samstagabend hatten die Polizisten mehr zu tun. Betrunkene Autofahrer wurden gestoppt. Vereinzelt wurden trotz Verbot Osterfeuer abgebrannt. So meldete die Polizeiinspektion Emden/Leer „jeweils eine Zuwiderhandlung in Ostrhauderfehn, Emden, Jemgum und Hesel“. Auch in Krummhörn musste die Feuerwehr zweimal anrücken. Doch in vielen Fällen stellten sich die vermeintlichen Osterfeuer als Feuerschalen oder -Töpfe heraus, um die jeweils nur eine Familie in ihrem Garten saß. Den Angaben nach waren „wenige Identitätsfeststellungen und Personenansprachen“ nötig.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

In Aurich spielten am Samstag sieben Menschen im Alter zwischen 19 und 29 Jahren verbotenerweise Basketball auf dem Hof eines Gymnasiums. In einem weiteren Fall versammelten sich fünf Jugendliche zwischen 13 Jahre bis 17 Jahren.

Demonstrationen in Hannover und Lüchow

Strikt ging die Polizei allerdings gegen Kundgebungen vor . In Hannover demonstrierten am Samstag trotz des Versammlungsverbotes 30 bis 40 Personen gegen die europäische Flüchtlingspolitik, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Als die Polizisten die Versammlung auflösen wollten, wehrten sich einige Teilnehmer dagegen. Die Beamten stellten mehrere Anzeigen.

Mehr als 50 Personen demonstrierten am Samstag in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) für ein besseres Gesundheitssystem. Die Initiatoren hätten ursprünglich dazu aufgefordert, dass sich ein bis zwei Personen an verschiedenen Orten in der Innenstadt zum Demonstrieren treffen sollten, wie die Polizei mitteilte. An vielen Orten kamen allerdings mehrere Leute zusammen. Auf dem Marktplatz demonstrierten beispielsweise mehr als 20 Personen. Als die Polizei die Versammlung beenden wollte, zeigten sich viele Demonstranten uneinsichtig. Die Beamten lösten die Versammlung auf und stellten am Samstag mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

Mehr zum Thema Corona

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick

Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de