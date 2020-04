Niedersachsen: Athleten dürfen wieder in Sportstätten trainieren

Spitzensportler dürfen in Niedersachsen ab sofort wieder in den dafür vorgesehen Stätten trainieren – unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln.

Spitzensportler dürfen in Niedersachsen wieder in Sportstätten trainieren. Im Rahmen der geänderten Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport am Dienstag mit, dass für Athletinnen und Athleten, die mit dem Sport ihren überwiegenden Lebensunterhalt bestreiten, das Training als Berufsausübung anerkannt werde.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Niedersachsen: Spitzenathleten dürfen wieder in Sportstätten – unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften

Diese Regelung gilt auch für die Olympia- und Perspektivkader des Deutschen Olympischen Sportbundes und Spitzenkader des Deutschen Behindertensportverbandes.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

„Die Spitzensportlerinnen und -sportler in Niedersachsen bekommen jetzt wieder die Möglichkeit, in ihren Trainingseinrichtungen zu trainieren. Natürlich unter Einhaltung aller geltenden Abstands- und Hygienevorschriften“, wird Innen- und Sportminister Boris Pistorius (SPD) zitiert. „Ich bedanke mich für das Verständnis der Sportlerinnen und Sportler, dass dies in den letzten Wochen nicht möglich war.“

Der Olympiastützpunkt in Hannover kann seinen Betrieb somit nun wieder hochfahren. dpa

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen