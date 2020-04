Dr. Eilts: Mangelnde Vorbereitung für Corona ist Armutszeugnis

„Es ist eine geradezu groteske Erfahrung, die wir machen müssen“, kommentiert Ärztevereinsvorsitzender und Kreisstellensprecher Dr. Manfred Eilts die angespannte Versorgungslage in der Coronakrise und findet deutliche Worte. „Die Ausstattung der Mitarbeiter mit Schutzausrüstung in der Pflege und in den Arztpraxen ist absolut mangelhaft. Es ist ein Risiko für die dort Beschäftigten vom Arzt über die Sprechstundenhilfen bis hin zur Putzfrau.“ Eine derartige Situation sei nicht mehr verantwortbar und massiven Versäumnissen in der Bevorratung geschuldet.

Hier nimmt Dr. Eilts die Industrie und den Bund in die Pflicht, der die Menschen in staatlicher Fürsorge mit weit größerer Tiefe und auf breiterer Basis absichern müsste. Derzeit ein Riesenproblem: Ärzte und Apotheker bekommen kaum noch Nachschub für fehlende Schutzkleidung. Auch die Versorgung von Pflegebedürftigen wird dadurch massiv erschwert, immer mehr Menschen in den Pflegeheimen erkranken am Coronavirus.

Mediziner bitten um Spenden

Und immer öfter bitten Mediziner um Hilfe, wenden sich mit Appellen an die Öffentlichkeit, vorhandene Vorräte an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln zu spenden. „Diese Aufrufe sind aus der Not geboren, und es ist ein Armutszeugnis für unser Land, dass es so weit kommen konnte“, so der Osteroder Mediziner, der die Hilfsersuchen vor dem Hintergrund einer dramatischen Entwicklung durchaus nachvollziehen kann. Dr. Eilts: „Die Menschen fühlen sich vom Staat allein gelassen.“

Die große Flüchtlingskrise in Deutschland 2015/16 hätte die Chance geboten, daraus zu lernen: „Die Situation war damals ähnlich, aber es wurden keine Konsequenzen gezogen.“

Vorort produzieren schafft Versorgungssicherheit

Für Dr. Eilts ist klar: Deutschland und Europa kann die Versorgung mit Medikamenten und Schutzbekleidung in derartigen Krisenfällen nicht Produzenten in fernen Ländern wie Indien oder China überlassen. Die Folgen, wenn Lieferketten zusammenbrechen, sind zurzeit sichtbar, „jetzt können wir nur noch improvisieren.“ Dr. Eilts erwartet die Produktion vor Ort als staatlich kontrollierte Vorsorge durch die Industrie und eine sorgsame Überwachung der Vorräte mit Blick auf die Haltbarkeit der „Überlebensmittel“.

Was die Pandemie angeht, macht Dr. Eilts Mut und spricht nicht von Monaten sondern Wochen, ehe sich die Lage bessert. Über den Berg aber sei man noch nicht. Gleichzeitig lobt er die Bevölkerung, die Menschen seien sehr diszipliniert. „Wir müssen jetzt aus der Krise unsere Lektion lernen, es wird nicht die letzte sein“, zieht der Ärztevereinsvorsitzende seine Schlüsse.

Alle Artikel zum Corona-Virus in Osterode