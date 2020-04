Göttingen ist Modellstandort für neue Corona-Testeinrichtung

Das Corona-Testzentrum an der UMG wird ab Donnerstag seinen Betrieb aufnehmen. Es befindet sich im Untergeschoss in der Nähe der Notaufnahme.

Mit einem neuen Ansatz wollen niedersächsische Forscher die Anzahl verfügbarer Testsysteme und -stationen deutlich erhöhen und damit das Coronavirus wirksamer bekämpfen. Göttingen ist einer von drei Modellstandorten, an denen Testeinrichtungen ausprobiert werden sollen.

Neben der südniedersächsischen Leinestadt entstehen außerdem an den Standorten Hannover und Wolfsburg/Braunschweig Testeinrichtungen, wie das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur mitteilte. Ziel sei es, Belegschaften „schnell, zuverlässig und effizient auf eine Infektion mit Corona-SARS-CoV-2 zu untersuchen“. Der Projektname MCA steht für Mobile Corona-Analytik, die mobilen Systeme sollen mittelfristig für ganz Niedersachsen und auch in anderen Bundesländern als Modellsysteme zur Verfügung stehen.

Viele Tests in kurzer Zeit

„Die neue Testmethode bringt die Bekämpfung des Coronavirus einen großen Schritt weiter“, sagt der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler. „Wenn wir es schaffen, viele Menschen in kurzer Zeit zu testen, vermeiden wir lange Quarantänezeiten. Diejenigen, die sich nicht angesteckt haben, sind schnell wieder einsatzfähig, ohne Angst haben zu müssen, Schwächere anzustecken.“

Entwickelt wurde das Konzept für Corona-Teststationen von einem hannoverschen Forschungs- und Entwicklungskonsortium unter Koordination der Leibniz Universität Hannover (LUH), gedacht ist es für Mitarbeiter großer Kliniken und systemrelevanter produzierender und forschender Unternehmen.

Der neuartige Diagnoseverlauf liefert Probanden in sechs bis acht Stunden ein sicheres Ergebnis, außerdem ermöglicht das Verfahren den gleichzeitigen Test auf unterschiedliche Influenza-Viren. So könnten zum Herbst, wenn eine neue Influenza-Welle komme, Patientengruppen eindeutig zugeordnet und das Risiko-Management verbessert werden, heißt es in der Mitteilung. „Wir alle stehen in der Corona-Krise vor immensen Herausforderungen. Ich bin stolz darauf, dass auch die Wissenschaft ihren Beitrag leistet und dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leibniz Universität Hannover in diesen schwierigen Zeiten hochengagiert einsetzen, um das Virus zu bekämpfen“, sagt Prof. Volker Epping, Präsident der Leibniz Universität Hannover. „Ihnen gebührt unsere Anerkennung und unser Dank.“

Stärke der Partner nutzen

Prof. Michael Manns, Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), hob die erfolgreiche Kooperation in der Landeshauptstadt hervor: „MHH und LUH entwickeln gemeinsam eine Plattform zur Kontrolle und Analyse der Corona-SARS-CoV-2-Pandemie. Dabei können die jeweiligen Stärken der Partner auf den Gebieten der Infektionsforschung, der Chemie, der Robotik und der Kommunikationswissenschaften genutzt werden.“

Der „große Ansatz“ sei nur dank des „außergewöhnlichen Engagements unserer Mannschaft umsetzbar“, erläuterten Prof. Stefanie Heiden und Prof. Thomas Scheper von der LUH stellvertretend für alle Projektverantwortlichen.

„Was wir in den vergangenen Wochen hier miteinander erlebt haben, macht uns zuversichtlich, dass wir noch viele weitere Hürden gemeinsam nehmen werden. Das Projekt zeigt, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns in diesen Zeiten besonders aufgerufen fühlen, mit den Menschen ganz direkt die Ergebnisse unserer Arbeit teilen zu können: unsere Art, der Krise zu begegnen.“