Zwangsferien für Schüler: „Lernen ist nicht verboten“

Von verlängerten Osterferien könne zum großen Bedauern ihrer Tochter keine Rede sein, sagt Izabela Dylag, Mutter der zehnjährigen Emilia, die die fünfte Klasse des TR-Gymnasiums in Osterode besucht, mit einem Schmunzeln. Die Kinder erhalten über das schulinterne Kommunikationssystem Hausaufgaben für zwei Wochen für jedes Schulfach. „Die Aufgaben für Physik waren am Wochenende schon online, Erdkunde kam heute morgen“, erklärt Dylag. Wie die Kinder mit dem Lernstoff versorgt werden, hänge vom Lehrer ab: Für Physik habe ihre Tochter den Stoff für zwei Wochen bekommen, für Erdkunde für einige Tage. Dazu gebe es auch eine Lösungsmail, damit Kinder und Eltern die Aufgaben kontrollieren können. Izabela Dylag lobt das Verfahren: Es ist wirklich klar und übersichtlich und gut organisiert. Über das System würden auch die Eltern regelmäßig mit aktuellen Informationen versorgt.

Für andere hingegen haben die geschlossenen Schulen viel von vorgezogenen Ferien. Das meint Herma Niemann, Mutter von Malte, 15 Jahre alt. Er besucht die Realschule am Röddenberg in Osterode, jedenfalls normalerweise. Eigentlich wäre er gerade im Betriebspraktikum, drei Wochen waren geplant. Eine davon habe er noch nutzen können, bei der Osteroder Polizei, erzählt seine Mutter. „Es ist wirklich sehr schade um das Praktikum“, sagt sie. Die restlichen zwei Wochen in den Betrieben fallen für die Jugendlichen nun aus.

Schulinternes Online-Netzwerk

Um die Schüler trotz Schließung zu unterrichten, wird ein schulinternes Online-Netzwerk genutzt. Am Montagmittag seien für die Klasse ihres Sohnes noch keine Aufgaben hochgeladen worden. Aber sie sei sicher, dass das noch folge. Zumindest eine Aufgabe steht schon fest: Malte wird seinen Praktikumsbericht schreiben.

Eine Premiere wird es am heutigen Dienstag in der Geschichte der Oberschule Bad Sachsa: die erste rein digitale Lehrerkonferenz. Aber nicht nur in dem Bereich stellt die Schule ihren Betrieb auf online um – auch die Schüler werden durch ihre Klassenlehrerinnen und Lehrer in klasseninternen Online-Gruppen betreut. Die entsprechenden Pläne für das Vorgehen hat Rektor Thomas Koch am Wochenende erstellt. „Wir haben auch einen Newsticker auf der Startseite der Homepage der Schule eingerichtet. Dort erhalten Lehrer, Schüler und Eltern immer sofort die wichtigsten Informationen“, erklärt der Schulleiter. Das Arbeiten sei dabei für die kommende Zeit zweigeteilt: Auf der einen Seite gebe es eine Home-Office-Gruppe für die Lehrer, auf der anderen Seite eben die Online-Klassengruppen über die kostenlose Lernplattform Lo-Net. „Mit diesem System arbeiten wir schon seit geraumer Zeit, so dass sich weder die Lehrkräfte noch die Schülerinnen und Schüler an etwas grundlegend neues gewöhnen müssen.“

Die Inhalte, die in den Klassen weitergegeben würden, seien vielfältig. Grundsätzlich werden diese zwar nicht benotet, „ich habe aber auch den Schülern erklärt, das Lernen nicht verboten ist“, beschreibt der Rektor die Situation pragmatisch. Aber nicht nur online wird gearbeitet. Das Schulsekretariat werde immer besetzt sein. Auch die Notbetreuung sei gewährleistet, wobei diese am gestrigen Montag noch nicht genutzt wurde. „Ich denke, aktuell sind die Arbeitgeber bei den Eltern noch kulant, aber wer weiß, wie es später einmal aussieht“, erklärt Koch. Zusammengefasst habe er den Alltag der Schule so aufgestellt, dass es möglichst wenig direkten Kontakt geben muss. Von Vorteil sei dabei, dass das Team der Oberschule bereits früher mit den sogenannten Notebook-Klassen gearbeitet habe. Das Team sei fit und bestens eingespielt auf den Unterricht online. „Das muss eingeübt sein, so etwas funktioniert nicht von heute auf morgen.“

Lernmaterial hochgeladen

Die Schüler der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Bad Lauterberg lernen seit Montag in den eigenen vier Wänden – über eine Online-Kommunikationsplattform, die schon länger intern genutzt werde. Das berichtet Schulleiterin Inger Schweer. Einige Lehrer hätten den Schülern bereits am Freitag Aufgaben zur Verfügung gestellt, andere das Lernmaterial am Wochenende hochgeladen. Es können auch weitere Aufgaben und später zum Beispiel Lösungswege folgen. Es sei wichtig, dass die Schüler auch während der Zwangsferien lernen, zumal zum Teil Abschlussprüfungen bevorstehen, ergänzt Inger Schweer. Am Montag wurde eine digitale Anleitung erstellt, die allen Nutzern die Bedienung der Plattform erläutert. Auch die knapp 80 KGS-Lehrer sollen zu Hause bleiben, damit die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt wird. Sie sollen über Telefonkonferenzen und Video-Apps kommunizieren.

Am Herzberger Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium wird genau wie am Osteroder TRG die Online-Plattform IServ genutzt, um den beurlaubten Schülern weiterhin Lernangebote zu machen: „Wir können den Schülern damit Arbeitsmaterial schicken“, erläutert Jens Wachsmuth, der stellvertretende Schulleiter. „Wir haben am Freitag alle Schüler darüber informiert und sie gebeten, regelmäßig ihre E-Mails abzurufen.“ Der reguläre Unterricht lasse sich damit nicht ersetzen, die Zeit solle aber besonders dazu genutzt werden, um Defizite aufzuholen, dort wo Nachholbedarf besteht.

An der OBS Herzberg wurde eine Notgruppe für Eltern mit systemrelevanten Berufen wie Pflegepersonal eingerichtet. Ansonsten halten man sich an den Erlass des Kultusministeriums, sagt Schulleiter Thomas Hanselmann.

Auch an der OBS Hattorf könne kurzfristig eine Notbetreuung eingerichtet werden, aktuell bestehe dafür aber kein Bedarf, berichtet Schulleiter Nils Passian. Er habe das Kollegium ins Home-Office versetzt, um gegenseitige Ansteckungsgefahr zu minimieren. „Wir überlegen, wie wir uns auf die Situation einstellen können“, sagt er hinsichtlich des ausfallendes Unterrichts. Eine digitale Ersatzbeschulung solle laut Kultusminister Tonne nicht stattfinden, so Passian. „Aber Lernen ist nicht verboten.“ Derzeit sei man an der OBS Hattorf dabei, die digitale Lernplattform Moodle für die Nutzung durch Schüler und Lehrer einzurichten. Moodle, die besonders an Universitäten genutzt wird, stellt virtuelle Kursräume zur Verfügung. In diesen werden Arbeitsmaterialien und Lernaktivitäten bereitgestellt.

Alle Artikel zum Corona-Virus in Osterode