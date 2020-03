SV Viktoria Grund: Mitglied der 1. Herren mit Corona infiziert

Ein Mitglied der 1. Herren des SV Viktoria Bad Grund hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Alle Spieler, die mit dem Betroffenen in Kontakt waren, haben sich vorbeugend für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Darüber informiert der Verein am Sonntag.

Demnach habe der Betroffene sich am Donnerstag einem Test unterzogen, der positiv ausgefallen sei. Der SV Viktoria haben daraufhin sofort Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen und entsprechende Maßnahmen vereinbart. Alle Spieler, die Kontakt zum Betroffenen hatten, haben ihre Daten beim Gesundheitsamt erfassen lassen. Sie werden durch das Gesundheitsamt seit Samstag regelmäßig kontaktiert und nach Auffälligkeiten in ihrem Befinden befragt. Bisher – Stand Sonntag, 12 Uhr, – habe bis auf den Betroffenen selbst niemand Symptome, die auf eine Corona-Infizierung hindeuten.

Wie ein Mannschaftsvertreter der Viktoria ergänzt, sei von der häuslichen Quarantäne nicht die komplette Mannschaft betroffen, da der mögliche Kontakt nur während des Trainingsbetriebs bestanden habe. Auch andere Mannschaften, gegen die die Bergstädter in den vergangenen Wochen Testspiele absolvierten, müssten sich daher keine Sorgen machen.

Stand Sonntag- Fünf neue Corona-Fälle im Landkreis Göttingen

In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Göttingen und dem Kreissportbund Göttingen-Osterode habe der Vorstand des SV Viktoria Bad Grund nach Rücksprache mit seinen Trainern und Übungsleitern weitreichende Entscheidungen getroffen und nimmt dazu wie folgt Stellung: „Wir sind uns unserer Verantwortung in der derzeitigen Situation bewusst und werden daher unsere Aktivitäten auf das absolute Mindestmaß einschränken. Den Worten unserer Bundeskanzlerin, jetzt zusammenzustehen als gesamte Gesellschaft und durch weitreichende Entscheidungen auch den Schutz unserer älteren Mitmenschen und vorerkrankten Mitbürger zu gewährleisten, ist nichts hinzuzufügen. Der SV Viktoria Bad Grund stellt deshalb bis auf weiteres seinen gesamten Sportbetrieb in den Abteilungen Fußball und Nordic Walking ein. Dazu zählen auch eigene und fremde Veranstaltungen im Sportheim im Sportpark Teufelstal. Der Vorstand und die Verantwortlichen für die Bereiche Fußball und Nordic Walking sind über die gewohnten Kanäle für Fragen erreichbar. Wir danken allen Sportlern und vor allem den Trainern und Übungsleitern für deren spontanes und verantwortliches Handeln in den letzten Tagen und Stunden.“

Leider seien in den letzten Tagen über die sozialen Netzwerke auch Fake-News verbreitet worden, so dass der Verein mit seiner Situation offensiv umgehe und auf seiner Homepage und der Facebook-Seite versuchen werde, jede neue Entwicklung zeitnah zu dokumentieren, heißt es abschließend.