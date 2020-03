Sieben Anzeichen, dass auch in Niedersachsen Frühling ist

Wie war der Januar? Fünf Grad und Regen. Und der März? Ist bislang auch nicht viel anders. Niedersachsen ist nicht so das Jahreszeitenland, Übergangskleidung hat im Norden das ganze Jahr Saison. Und doch geht auch der diesjährige Winter, der kein Winter war, zu Ende. Im Harz schmelzen die Schneereste. Sieben untrügliche Zeichen, dass in Niedersachsen und Bremen endlich der Frühling kommt:

Es werde Licht

Zu spüren war es schon Anfang Februar, die dunkelste Jahreszeit ist vorbei. Am 20. März sind Tag und Nacht genau gleich lang, und ab dann spielt der Norden den Vorteil seiner Lage voll aus. Die Tage werden schneller lang als im Süden, bis Hannover zu Mittsommer eine ganze Dreiviertelstunde mehr Licht hat als München.

Neue Speisekarte

Noch ziehen die letzten Grünkohlfahrer mit Bollerwagen zu den Ausflugslokalen. Der deftige Kohl mit Wurst und Fleisch ist klassische norddeutsche Winterkost. Bis Ende März dauere bei ihr die Grünkohlsaison, sagt Galyna Bielefeld vom Landhaus Kuhsiel in Bremen. „Ab April geht es mit Spargel los.“ Steht eine Zeit lang beides auf der Speisekarte? „Nein, auf keinen Fall!“ Der erste Spargel in Niedersachsen ist schon gestochen, auch wenn die Saison offiziell erst am 8. April kurz vor Ostern beginnt.

Es blüht

Schneeglöckchen und Krokusse sind bereits verblüht, Weißdorn und Osterglocken blühen, nun kommen die Forsythien. Im Norden sind die blühenden Obstbäume im Alten Land an der Elbe eine Hauptattraktion. Das Obstbaumzentrum Jork rechne bei den milden Temperaturen mit einer frühen Blüte, sagt Experte Matthias Görgens. Demnach könnte es schon Ende März mit der Pflaume losgehen, bevor Birne und Kirsche folgen. Auch die Apfelblüte dürfte in diesem Jahr vor ihrem langjährigen Mittelwert 1. Mai beginnen.

Süße Tierkinder

„Wir sind mittendrin in der Lammzeit“, sagt Zuchtleiter Klaus Gerdes vom Landes-Schafzuchtverband Weser-Ems. Schon in diesen Wochen kommen die Mutterschafe mit ihren Einlingen oder Zwillingen auf die Weide. Und was in den Alpen der Almauftrieb mit geschmückten Kühen ist, ist in Niedersachsen der Deichauftrieb der Schafe. Noch seien die Deiche zu nass, aber im April oder Mai werde es so weit sein, sagt Gerdes. Auch Kälber und Fohlen werden geboren. Und im Juni und Juli, wenn schon Sommer ist, werfen die Seehunde an der Nordsee ihre Jungen.

Freizeitparks öffnen

Die Stubenhockerei hat bald ein Ende - wenn man sie wegen des grassierenden Coronavirus nicht verlängert. Die niedersächsischen Freizeitparks als Ziel für Familienausflüge beginnen die neue Saison. Der Dinopark Münchehagen öffnet schon am Samstag (14.3.) wieder, der Weltvogelpark in Walsrode eine Woche später. Im Heidepark Soltau beginnt die Saison am 28. März, ebenso im Serengeti-Park in Hodenhagen und im Magic Park Verden. Viele Parks und Zoos, die trotz Winter nicht geschlossen hatten, gehen zu längeren Sommeröffnungszeiten über.

Es wird laut

Noch fahren nur die ganz wetterharten Motorradfahrer, aber die anderen putzen in den Garagen schon ihre schweren Kisten in der Vorfreude auf die ersten Ausfahrten. Kfz-Zulassungsstellen wie die in Göttingen rechnen damit, dass Mitte bis Ende März der Ansturm auf die Saisonkennzeichen beginnt. Etwa 425 000 Krafträder gab es laut Statistik vergangenes Jahr in Niedersachsen.

Die Nordseeinseln rücken näher

Im Winter führen die Inseln vor der niedersächsischen Küste ein abgeschiedenes Leben. Die Fähren fahren selten. Doch ab dem 27. März wird Borkum als größte ostfriesische Insel wieder häufiger angesteuert, auch nach Wangerooge und Langeoog wird der Fahrplan dichter. Selbst die Hochseeinsel Helgoland, die nicht zu Niedersachsen, sondern zu Schleswig-Holstein gehört, wird wieder leichter erreichbar. Neben den täglichen Schiffsabfahrten rund ums Jahr ab Cuxhaven kommt ab Samstag auch wieder der schnelle Katamaran „Halunder-Jet“ aus Hamburg dazu. Ab Bremerhaven fährt am 21. Mai der erste Dampfer über die Nordsee nach Helgoland. dpa