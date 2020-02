Göttingen: 55-Jähriger ersticht Ex-Partnerin – zehn Jahre Haft

Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin getötet und deren Freundin schwer verletzt hat, muss ein 55 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Northeim für zehn Jahre hinter Gitter.

Beziehungstat: Landgericht Göttingen spricht Angeklagten wegen Totschlag schuldig

Das Landgericht Göttingen hat den Mann am Montag des Totschlags und der gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen, wie eine Sprecherin mitteilte.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 55-Jährige seine 60 Jahre alte Ex-Partnerin am 5. Juli 2019 in Katlenburg-Lindau (Kreis Northeim) mit mehreren Messerstichen getötet hat. Zuvor hatte er auf eine Freundin der Frau eingestochen und diese schwer verletzt. Der Tat sei ein Trennungsstreit vorausgegangen.

Gericht: 55-Jähriger war wegen Persönlichkeitsstörung nur vermindert schuldfähig

Der 55-Jährige habe die Taten im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen. Ein Psychiater hatte dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung bescheinigt.

Im Strafmaß ging das Gericht etwas über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Die Anklagevertretung hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung hatte keinen konkreten Antrag gestellt. dpa