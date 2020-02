Niedersachsen: Landwirte suchen Alternativen bei Ferkelkastration

Mit Beginn des nächsten Jahres ist die betäubungslose Kastration von Ferkeln in Deutschland endgültig verboten - die Branche bereitet sich derzeit auf Alternativen vor. „Über 80 Prozent der Landwirte wollen am liebsten gar nicht mehr kastrieren“, sagte am Mittwoch der Marktexperte der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, Matthias Quaing, bei einer Fachmesse zur Schweinehaltung in Cloppenburg.

Die Alternative zur Kastration ist zum Beispiel die Immunokastration, bei der die Schweine gegen den strengen Ebergeruch geimpft werden. Nach wie vor sei aber die Vermarktung dieses Fleisches relativ schwer, sagte Quaing. Viele Schlachter argumentierten, das Fleisch schlechter international vermarkten zu können. Der Göttinger Agrarwissenschaftler Daniel Mörlein meinte hingegen, anderen Ländern wie Brasilien oder Australien gelinge es auch, Fleisch von immunokastrierten Schweinen international zu verkaufen.

Immunokastration als eleganteste Lösung

Handel und Schlachter gingen allerdings sehr differenziert mit dem Thema um – es gebe auch Handelsketten, die offen für Fleisch von immunokastrierten Schweinen sei. Dass inzwischen eine große Zahl von Schweinehaltern sich offen für das Verfahren zeige, sei eine erfreuliche Entwicklung. Noch vor zwei, drei Jahren sei die Immunokastration eher auf Skepsis gestoßen, was aber auch an dem damals zu geringem Wissen über die Immunokastration liege, sagte Mörlein.

Die Immunokastration sei letzten Endes die eleganteste Lösung, weil sie unblutig sei und die wenigsten Beeinträchtigungen für die Tiere mit sich bringe. Studien hätten gezeigt, dass auch Verbraucher diese Lösung akzeptierten. Die meisten Verbraucher interessierten sich nicht im Detail für die Tierhaltung, sagte Mörlein. „Sie wollen aber wissen, ob die Haltung tiergerecht ist.“

Betäubung der Ferkel mit dem Mittel Isofluran möglich

Wenn es der Branche gelinge, überzeugend zu vermitteln, für mehr Tierwohl in den Ställen zu sorgen, seien die Kunden auch bereit, für den Mehraufwand zu zahlen. Wichtig sei, dass die Landwirtschaft nach außen ein Leitbild vermittele, wo sie sich hinentwickeln wolle. Ebenso wichtig sei auch, dass die einzelnen Landwirte für die Verbraucher ein Gesicht bekämen und sich um die regionale Vermarktung kümmern. „Es muss dem Verbraucher klar gemacht werden, die tun gerade etwas in unserem Sinne, nämlich mehr Tierwohl umzusetzen, und dafür müssen sie auch mehr Geld kriegen“, sagte Mörlein.

Eine weitere Alternative bei der Ferkelkastration ist die Betäubung der Ferkel mit dem Mittel Isofluran. Auf der Cloppenburger Fachmesse konnten sich die Besucher auch Geräte zur Betäubung von Ferkeln anschauen. Bei dem Verfahren werden die Schweinebabys mit einer Atemmaske kurzzeitig betäubt, um sie dann zu kastrieren. Die Geräte seien aber noch nicht zertifiziert, sagte Quaing. Daher gebe es auch noch keine Schulungen für diese Geräte.

Betäubungslose Kastration ab 2021 verboten

In der Bio-Landwirtschaft ist die Kastration mit Isofluran-Betäubung schon lange Standard. Das Verfahren sei problemlos, sagte Bio-Ferkelerzeuger Heinz-Dieter Lödden aus der Grafschaft Bentheim, der 850 Muttersauen hält. Die Branche habe eigentlich zu spät damit begonnen, sich um Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration zu kümmern. „Wir müssen das bieten, was die Verbraucher verlangen“, sagte er.

Ab dem 1. Januar 2021 ist die betäubungslose Kastration von Ferkeln in Deutschland verboten. Unter großem Protest von Tierschützern war die Frist Ende 2018 von der Bundesregierung um zwei Jahre verlängert worden, weil die Branche sich noch nicht in der Lage war, Alternativen umzusetzen.