Mehr Arbeitslose in Niedersachsen zum Jahresbeginn

Die angespannte Lage in vielen Betrieben und das schlechte Wetter haben die Arbeitslosigkeit im Nordwesten deutlich in die Höhe getrieben. Im Januar waren in Niedersachsen 230.000 Menschen ohne Job gemeldet – das waren 8,3 Prozent mehr als noch im Dezember.

Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Hannover mitteilte, nahm die Arbeitslosenquote um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent zu. Auch in Bremen verschlechterte sich die Situation auf dem Jobmarkt zum Jahresbeginn: Hier stieg die Arbeitslosenzahl um 5,2 Prozent auf 37 140 Menschen. Die Quote lag zuletzt bei 10,3 Prozent – nach 9,8 Prozent im Dezember.

Weniger Arbeit wegen schlechteren Wetters

Ein Teil der Entwicklung ist saisonbedingt, weil im Winter in einigen Branchen weniger gearbeitet wird. Dazu gehören vor allem die Bau- und die Landwirtschaft. Die Chefin der Regionaldirektion, Bärbel Höltzen-Schoh, wies jedoch auch auf die Probleme in der Industrie hin. „Daneben macht sich seit einigen Monaten die abgeschwächte Konjunktur bemerkbar“, erklärte sie. So sank die Zahl der freien Stellen in Niedersachsen wie auch Bremen um fast 11 Prozent.

Vor allem die Exportaussichten sind unsicher. Zwar gibt es seit der Teileinigung im Zollstreit zwischen den USA und China eine leichte Entspannung in der Handelspolitik - Washington könnte aber gegenüber der EU weitere Einfuhrabgaben erheben. Das würde auch Jobs in der Industrie gefährden. Viele Unternehmen stellen daher nur vorsichtig oder gar nicht ein und erwarten schlechtere Geschäfte. In der Gesundheitsbranche stieg die Personalnachfrage hingegen um 9 Prozent.

Niedersächsischer Arbeitsmarkt noch in relativ guter Verfassung

Verglichen mit dem Vorjahr ist der niedersächsische Arbeitsmarkt noch in einer relativ guten Verfassung. So gab es im Land 1,6 Prozent weniger Arbeitslose als im Januar 2019. In Bremen dagegen verschärfte sich die Lage weiter, dort waren jetzt noch einmal 5,7 Prozent mehr Menschen ohne Job registriert als zu Beginn des vergangenen Jahres.

Bremerhaven (13,1 Prozent) und Wilhelmshaven (10,4 Prozent) hatten die höchsten Quoten. Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim war die Arbeitslosigkeit relativ am geringsten (je 2,7 Prozent).

Ökonomen: Trübe Konjunkturlage kann sich bald wieder aufhellen

Auch die Unterbeschäftigung stieg zuletzt. Sie umfasst neben den offiziell als arbeitslos gemeldeten Menschen auch solche, die gerade auf Jobsuche, aber in Weiterbildung oder krank sind. Hier gab es in Niedersachsen im Vergleich zum Dezember ein Plus von 4,3 Prozent, wenn man Kurzarbeiter herausrechnet. Bezogen auf das Vorjahr kam es zu einem leichten Rückgang um 0,4 Prozent. In Bremen legte die Zahl der unterbeschäftigten Menschen sowohl verglichen mit dem Dezember (2,5 Prozent) als auch mit dem Januar 2019 (5,9 Prozent) zu.

Einige Ökonomen erwarten, dass sich die trübe Konjunkturlage bald wieder aufhellen könne. Mit Blick auf die Industrie sagte Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): „Nach der Flaute im vergangenen Jahr dürfte es bergauf gehen, allerdings nach wie vor mit untertouriger Drehzahl.“ dpa