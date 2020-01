Niedersachsens DGB warnt vor Armut im Alter

Ein Mann betritt eine Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung. Die Gefahr, im Alter in die Armut abzurutschen, ist für Berufstätige in Niedersachsen nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) deutlich gestiegen.

Der DGB Niedersachsen warnt vor steigender Altersarmut: Mehr als jeder siebte der niedersächsischen Rentnerinnen und Rentner ist demnach von Altersarmut betroffen. Der DGB beruft sich auf den „DGB-Rentenreport Niedersachsen 2020“. „Niedriglöhne und prekäre Jobs führen zwangsläufig zu niedrigen Renten, von denen keiner leben kann“, erklärte der Vorsitzende Mehrdad Payandeh.

Nach der Studie betrug die durchschnittliche Altersrente bei den Männern im Jahr 2018 1198 Euro, bei den Frauen 646 Euro. Hintergrund dieser „enormen Diskrepanz“ sei, dass Männer im Schnitt deutlich länger arbeiteten und auch mehr verdienten, so DGB-Experte Lars Niggemeyer. Die Altersarmut nehme rasant zu: von 12,7 Prozent im Jahr 2008 auf 16,3 Prozent im Jahr 2018, heißt es in einer Erklärung des DGB. Als Schwelle gelten laut DGB 1035 Euro für einen Alleinstehenden. Es gebe keine andere Personengruppe, bei der die Armut so stark zugenommen habe wie bei dieser Gruppe der Rentnerinnen und Rentner, sagte Niggemeyer. 71 Prozent aller Frauen und mehr als ein Drittel der Männer, die 2018 in Niedersachsen in Altersrente gingen, erhalten laut der Studie Bezüge unterhalb von 900 Euro. Wohneigentum oder auch Betriebsrenten seien darin nicht erfasst, so der DGB. Die gesetzliche Rentenversicherung sei aber das wichtigste Vorsorgeinstrument. Das Rentenniveau sei von 57,6 im Jahr 1980 auf heute 48,2 gesenkt worden. „Weitere Absenkungen sind nicht mehr hinzunehmen“, betonte Payandeh. Stattdessen müsse es langfristig wieder auf 50 Prozent steigen.

Gegenmittel: Gute Jobs, faire Löhne

„Die Basis für gute Renten sind tarifliche Löhne und sichere Arbeitsplätze“, betonte Payandeh. Die Kombination aus steigenden Mieten und geringen Renten sei eine tickende Zeitbombe. Die Landesregierung müsse endlich handeln und bezahlbaren, altersgerechten Wohnraum bauen. „Nicht alle können es sich leisten, privat vorzusorgen“, so Niedersachsens DGB-Vorsitzender. Die Grundrente müsse daher schnellstens Gesetz werden. „Geringe Ansprüche aus gesetzlicher Rente kann man nicht mit Altersarmut gleichsetzen“, sagte dagegen der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, unserer Zeitung. Das Konzept der Grundrente, noch dazu ohne Bedürftigkeitsprüfung, sei nicht finanzierbar und ungerecht. „Eine florierende Wirtschaft mit Arbeitsplätzen ist die beste Sozialpolitik. Da stimmen wir mit dem DGB überein“, erklärte Müller weiter.