Hildesheim: 56-Jähriger flüchtet mit Tempo 180 vor der Polizei

Die Polizei verfolgte einen Mann mit neun Streifenwagen, weil dieser ohne Licht in seinem Auto unterwegs war.

Mit Tempo 180 auf der Flucht vor der Polizei: Ein 56 Jahre alter Autofahrer hat sich in der Nacht zum Mittwoch im Landkreis Hildesheim eine Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften mit der Polizei geliefert. Polizisten sei in Elze ein Auto aufgefallen, das ohne Licht unterwegs war, teilte die Polizei mit. Auf das Signal zum Anhalten reagierte der Autofahrer, indem er Gas gab und über die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover flüchtete.

Neun Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf

Die Verfolgungsfahrt mit insgesamt neun Funkstreifenwagen führte mit bis zu 180 Stundenkilometern durch Wülfingen, Eldagsen, Hallerburg und Adensen. Dort stellten die Beamten den Mann in einem Wendehammer.

Dem Mann wurden Handschellen angelegt, weil er sich so sehr wehrte

Weil sich der 56-Jährige aus dem Landkreis Hameln/Pyrmont heftig wehrte, legten die Beamten ihm zeitweise Handfesseln an. Ihm wurde im Gronauer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen – wegen des Verdachts, unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten zu stehen.

Der Mann wurde schließlich nach Hause entlassen. Allerdings leiteten die Beamten gegen ihn Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.