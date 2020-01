Parkpreise: Geben die Autobauer die Innenstädte verloren?

Was ist der angemessene Preis für Parken auf öffentlichen Flächen – wie hier in der alten Markthalle Braunschweig? Dass Anwohner nicht mehr als 30,70 Euro zahlen, wird zunehmend kritisiert.

Immer mehr, immer größere Autos auf der Suche nach Parkplätzen. Der „Parkdruck“ nimmt zu. Gleichzeitig wird das Leitbild der autofreundlichen Innenstadt in Frage gestellt. Auch aus Gründen des Klimaschutzes soll der Radverkehr gestärkt werden, aber dafür brauchen Fahrräder mehr Raum. Die Debatte darüber, wie der öffentliche Raum in Städten eigentlich genutzt werden sollte, um allen ein Optimum an Lebensqualität zu bieten, ist in vollem Gange. In diesem Zusammenhang stehen auch die Vorschläge des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) für eine Reform des Parksystems in deutschen Innenstädten.

Bewohnerparkausweis kostet bisher maximal 30,70 Euro pro Jahr

Um den Park-Suchverkehr zu verringern, schlägt der Verband vor, die Städte müssten statt der bisherigen Gebühren von maximal 30,70 Euro künftig differenzierte Preise für die Nutzung von Parkraum erheben dürfen. Festgesetzt werden müssten diese Preise auf der Grundlage „ganzheitlicher Mobilitätskonzepte“. Damit könnten laut VDA „Verkehrsströme und Verkehrsaufkommen“ aktiv gesteuert und eine gleichmäßigere Parkraumnutzung erreicht werden. Bei knappem Raum oder in Spitzenzeiten könnten die Preise steigen – aber anderswo auch sinken. Außerdem regt der VDA an, die Preise für Bewohnerparkausweise einkommensabhängig zu staffeln.

Goslar: Oberbürgermeister Junk „dankbar“ über Diskussion

Ein eindeutiges Bild, wie die Städte der Region zu den Vorschlägen des Auto-Verbands stehen, war am „Brückentag“ Donnerstag nicht zu erhalten. Eindeutig offen für die Anhebung der Gebühr für den Bewohnerparkausweis zeigte sich aber die Stadt Goslar. „Eine Gebühr von 30 Euro im Jahr für einen Bewohnerparkausweis ist zu wenig und taugt nicht zur Regulierung. Deutlich höhere Gebühren wären vielmehr ein Anreiz, den familiären Zweitwagen zu überdenken“, antwortet die Stadt unserer Zeitung. Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk zeigte sich daher „dankbar, dass die Diskussion angestoßen wurde“. Höhere Gebühren könnten die Chance bieten, den Parkraum zu überdenken und mehr in attraktiven ÖPNV zu investieren. Mit der bisherigen Gebühr könnten die Kosten – etwa für die Beschilderung von Flächen oder das Ausstellen des Parkausweises – allenfalls „sehr knapp“ gedeckt werden.

„Fahrradstadt Braunschweig“-Sprecher: richtige Richtung

Für Matthias Leitzke, einen der Sprecher der Bürgerinitiative „Fahrradstadt Braunschweig“ gehen die Vorschläge des VDA in die richtige Richtung. Sie zeigten „dass die Autoindustrie die Innenstädte für den Autoverkehr verloren gibt“. Der VDA habe offenbar erkannt, dass mit der Forderung nach auto-optimierten Städten „kein Blumentopf“ mehr zu gewinnen sei.

Matthias Leitzke, einer der Sprecher der Initiative Fahrradstadt Braunschweig, hält den vom Deutschen Städtetag angeregten Preis von bis zu 200 Euro für einen Bewohnerparkausweis für zu niedrig. Foto: Jörn Stachura

Leitzke: Was passiert mit dem Geld?

Allerdings reichten die VDA-Vorschläge bei weitem nicht aus. Auch den vom Deutschen Städtetag angeregten Preis von bis zu 200 Euro für einen Bewohnerparkausweis hält Leitzke für zu niedrig. Vor allem fordert der Fahrrad-Aktivist, die Kommunen dürften es nicht bei einer bloßen Preiserhöhung belassen. „Entscheidend ist die Frage, was dann mit dem Geld passiert. Wenn man das den Bürgern nicht mitteilt, kommt schnell der Verdacht der Abzocke auf.“ Er regt an, die Mehreinnahmen für günstigere Bustickets oder den Ausbau des Radwegnetzes einzusetzen. Das Ziel, so Leitzke, müsse sein, in ganzen Städten ohne Auto auszukommen.

Stadt Braunschweig: Verträglichkeit wahren

Die Stadt Braunschweig konnte am Donnerstag keine Stellungnahme zu den Vorschlägen des VDA abgeben, teilte aber mit, im Zuge der Arbeit am Mobilitätsentwicklungsplan befasse sich die Verwaltung derzeit auch mit dem „wichtigen Thema“ Parken: „Dabei werden auch Gebührenhöhen betrachtet, weil diese natürlich eine steuernde Wirkung haben“, heißt es in einer Antwort der Stadt. Bei der Festsetzung der Parkgebühren müsse aber „zugleich auch die Verträglichkeit gewahrt“ werden.

Wolfsburg hat die Bewohner-Parkzonen im Bereich seiner Innenstadt 2019 neu geordnet und schuf in diesem Zuge rund 250 neue Bewohnerparkplätze – zusätzlich zu den bestehenden 1325. In den neuen Bewohnerparkzonen wurden laut der Stadt „je nach Bedarf entweder kombinierte Parkplätze, bewirtschaftete Parkplätze oder reine Bewohnerparkplätze angepasst an die jeweiligen örtlichen Bedürfnissen“ eingerichtet.

VDA regt Nutzung „digitaler Lösungen“ an

Der VDA schlägt außerdem vor, vermehrt „digitale Lösungen für ein optimiertes Parkraummanagement“ zu nutzen. Fahrzeuge sammelten Daten über freie Stellplätze und informierten sich gegenseitig darüber. Für Elektrofahrzeuge könnten Sonderparkplätze bereitgestellt und Parkgebühren gesenkt werden.